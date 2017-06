El Tribunal de Cuentas duda de la elección de Vélez para el tranvía

El Tribunal de Cuentas de Andalucía cuestiona si el primer tranvía de la comunidad autónoma debería de haberse implantado en Andalucía. Faltaban informes previos, y en vista del número de viajeros que tuvo desde octubre de 2006 cuando entró en funcionamiento hasta que se clausuró en 2012 no cumplió con las expectativas para un medio de transporte que la Consejería de Obras Públicas y Transportes quería extender por otras ciudades andaluzas.

Concretamente el informe de fiscalización de este organismo dicta que "no se motivó suficientemente" que la Junta "ejecutara y financiara la obra tranviaria" y que eligiera a Vélez - Málaga para "para llevar a cabo el proyecto frente a otras localizaciones". De hecho, sostiene que los informes previos para esta decisión fueron ""insuficientes", ya que "no comparaban este medio de transporte con otros alternativos" ni "prestaban la atención necesaria en relación a la viabilidad económica de este servicio". De la segunda fase del tranvía - que nunca llegó a entrar en funcionamiento - "no consta la existencia de informes previos dirigidos a valorar la necesidad, oportunidad y viabilidad de la misma, que se llevó a cabo a solicitud del Ayuntamiento".

El Informe de Fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Vélez- Málaga que ayer aprobó el Pleno del Tribunal de Cuentas también considera que en los contratos de ejecución de las obras firmados por Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA) y el Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (FFCCA), ambos dependientes de la Junta, hubo prácticas "no conformes a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía en la gestión de fondos públicos.

Tampoco consta la existencia "de informes previos dirigidos a valorar la necesidad, oportunidad y viabilidad de la segunda fase del tranvía, que se llevó a cabo a solicitud del Ayuntamiento".

A consecuencia de las modificaciones contractuales en la obra tranviaria, el precio de la misma se incrementó, respecto del importe adjudicado, un 19,98 por ciento en su primera fase y un 17 por ciento en la segunda.

Con respecto a la tarifa dependiente de la estimación del número de viajeros, el Tribunal de Cuentas refleja que los tres primeros meses de funcionamiento, el concesionario requirió incorrectamente a los usuarios, sin autorización del órgano competente del Ayuntamiento, una tarifa por viaje inferior a la fijada en la ordenanza del servicio, lo que supuso un mayor coste para este. Actualmente, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo para reactivar el servicio.