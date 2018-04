Usuarios de rehabilitación de Torremolinos reclaman que se contraten más fisioterapeutas

Usuarios de rehabilitación y de la escuela de espalda del Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento para solicitar la contratación de fisioterapeutas después de la reducción de la plantilla, pasando de quince a nueve en los últimos meses. Esto ha provocado la disminución de las sesiones que recibían los pacientes cada semana, entre los que hay personas afectadas por ictus, parálisis cerebral, esclerosis o autismo. "Debido a la falta de fisioterapeutas hay gente que se queda sin su sesión cuando se trata de un colectivo de minusválidos, entre los que también hay niños, que necesitan de esas sesiones", explica Martín Cerezo, abuelo de una de las afectadas, una pequeña de 9 años que padece el síndrome epiléptico por infección febril (Fires), que ha pasado de dos sesiones semanales a solo una.

"O nosotros o nuestros familiares tenemos un problema de salud que han mejorado notablemente gracias a estas sesiones", comenta, por su parte, José Luis Recero. Su mujer, que sufrió un ictus, es otra de las pacientes afectadas y que ha visto reducida sus sesiones a solo una clase a la semana. En total son alrededor de un centenar de afectados, 50 de rehabilitación y otros 50 pertenecientes a la escuela de espalda. Estos abonan cien euros por un bono de cinco sesiones.

El concejal delegado del Patronato de Deportes, César Carrasco, volvió a reunirse ayer con los afectados y reiteró la intención del equipo de gobierno de crear una bolsa de empleo temporal, cuyas bases ya se encuentran en manos de los sindicatos para su revisión y aprobación.

No obstante, subrayó que un informe jurídico señala que se trata de una "competencia impropia", ya que los ayuntamientos no está obligados a prestar servicio sanitarios o de salud, que corresponden a la administración autonómica. A pesar de ello, anunció que el Ayuntamiento iniciará los trámites legales oportunos para obtener el permiso para seguir ejerciendo el servicio, así como los informes que defiendan que no se trata de competencia desleal respecto a las clínicas de fisioterapia privadas. También será necesario la adecuación del espacio en el que se presta el servicio.