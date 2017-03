Vecinos de Vélez-Málaga se quejan de la cal que hay en el agua del grifo

Izquierda Unida se ha hecho con la queja de los vecinos del centro de Vélez-Málaga que aseguran haber detectado un incremento de cal en el agua de sus grifos. Si bien, no son todas las viviendas del casco histórico, sí es un hecho que son muchos los propietarios que han experimentado estas anomalías. Los concejales de IU aseguraron que estas reclamaciones se están produciendo desde hace meses y que vienen provocadas por la acumulación de residuos en los filtros de los grifos y el consiguiente deterioro de las instalaciones

La edil de IU, Alicia Pérez, relacionó esta situación con la incorporación del pozo del Molino de Las Monjas a la red de suministro de agua. "Como ya denunciamos, esa agua no pasa por la planta potabilizadora ni por la planta donde se asienta el agua para que se depositen los sedimentos que arrastre. Por eso al llegar directamente al depósito pasa al grifo sin que haya un espacio en el que se elimine esa cal. Es un dato más a tener en cuenta de esa obra que se hizo de mala manera", comentó la edil, quien recordó que la incorporación de estos depósitos a la red de suministros está siendo investigada por el Juzgado tras la denuncia que su grupo puso al anterior alcalde, Francisco Delgado Bonilla (PP).

Al respecto, el alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), aseguró que "no se registran anomalías ni en las analíticas realizadas por Aqualia ni en los centros de salud que a través de las oficinas de sanidad pública controlan la calidad de las aguas". "No tenemos conocimiento de porqué se produce eso como dicen los vecinos", añadió el regidor quien no obstante ha solicitado a Aqualia, la empresa concesionaria del servicio de agua, a través de la Mesa Técnica del Agua nuevos informes. "Hasta la fecha, Aqualia, nos dice que no existe ningún incremento en los niveles y que tampoco que pudiese influir la utilización de algún pozo. Vamos a ver cómo podemos comprobar científicamente lo que nos dicen los vecinos porque en el laboratorio no existe ninguna anomalía", manifestó el alcalde.

Izquierda Unida denunció que el entonces alcalde en funciones, Francisco Delgado Bonilla (PP) dictase una resolución para incorporar a la red de suministro de la ciudad al agua de los pozos del Molino de las Monjas "sin ningún procedimiento que se ajuste a la Ley". Una actuación que para este grupo suponía pasar agua sin potabilizar a través de una tubería construida desde ese acuífero hasta los depósitos municipales, ahorrándose así la empresa concesionaria el coste de los recursos que le llegan desde la planta potabilizadora que gestiona la empresa pública Axaragua. Desde el PP siempre han negado estas afirmaciones asegurando que los pozos del Molino de las Monjas, que se han conectado a la red general, han sido históricamente los que han abastecido de agua potable al municipio, cumpliendo en cada momento la normativa que era preceptiva.