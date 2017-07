Vecinos protestan en el pleno de Torremolinos por el pago del IBI

El pleno ordinario celebrado ayer en Torremolinos estuvo marcado por las quejas de los vecinos sobre el pago del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) mientras se debatía por asuntos de urgencia la aprobación definitiva de los presupuestos para 2017. En un salón de plenos a rebosar fueron varias las veces en las que hubo que interrumpir el debate entre aplausos, abucheos, e incluso algún insulto. "Es bochornoso y lamentable la imagen que estamos dando en este pleno", comentó el alcalde, José Ortiz, después de que varios vecinos decidieran tomar la palabra por su cuenta. "No van a conseguir que expulse a nadie, podemos estar así hasta mañana. Aunque nos insulten, va a haber democracia en este pleno", señaló el primer edil, que se negó a expulsar a los asistentes de la sala pese a las reiteradas ocasiones en las que tuvo que pedir orden para continuar con el debate.

El motivo no era otro que el pago del recibo del IBI, cuyo plazo finaliza el próximo mes de septiembre. "Yo antes pagaba 70 euros y ahora 300", reclamó una de las vecinas asistentes a la sesión. "De 1.400 euros que pagaba antes he pasado a pagar 5.000 euros con una pensión de 700 euros", recriminó otro. "Quiero que me bajen el IBI, sin subvención", solicitó otra más.

Fueron varias las veces que se interrumpió el debate entre abucheos, aplausos e insultos

Ante esta tesitura, la portavoz del equipo de gobierno, Maribel Tocón, emplazó a los vecinos a concertar una reunión informativa en la Casa de la Cultura Pablo Picasso y avanzó que en octubre se llevará a pleno una bajada del tipo impositivo IBI para el próximo año. Asimismo, recordó que al comienzo de la legislatura el tipo impositivo del IBI bajó del 1,10 al 0,98 "que es el actual y la idea era bajarlo anualmente hasta llegar al 0,70". Sin embargo, continuó, "por una imposibilidad legal y técnica no se pudo bajar este año".

Por otro lado, el presupuesto para el presente ejercicio salió finalmente adelante, tras la desestimación de las alegaciones presentadas por los populares, con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos. La aprobación de los presupuestos supone el desbloqueo de proyectos para el municipio como el inicio de los trabajos para la peatonalización de la plaza Costa del Sol y la compra de la Casa María Barrabino. Además supondrá la integración efectiva de Torremolinos en el Consorcio de Transportes del área metropolitana de Málaga o la creación de carril bici. También se crearán nuevas instalaciones deportivas, nuevas infraestructuras en las playas y parques infantiles, se reforzará la limpieza viaria y se implantará un Plan Estratégico de Subvenciones.