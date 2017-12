Vecinos exigen soluciones para reducir los accidentes en la curva de La Cala

¡atención, curva peligrosa! Los que transitan a diario por el tramo de la A7 comprendido entre los puntos kilométricos 199 y 202, más conocido como curva de La Cala, saben que se trata de uno de los puntos de mayor concentración de accidentes de la costa. Si bien desde la instalación de la pertinente señalización vertical y un radar de tramo la siniestralidad parece haberse reducido notablemente, las incidencias continúan sucediéndose periódicamente, sobre todo en el caso de camiones articulados. Sin ir más lejos, el último tuvo lugar el pasado domingo, cuando el conductor de un camión fallecía al salirse el vehículo que conducía de la calzada a su paso por este tramo, que en los últimos años se ha convertido en protagonista de muchos accidentes de tráfico. Para Francisco Sepúlveda, presidente de la asociación de vecinos de La Cala de Mijas, esta historia no es nueva, por lo que solicitan, entre otras medidas, la instalación de un radar en la curva que obligue a los conductores a levantar el pide del acelerador y la liberación de la autopista para el paso de camiones articulados. "Lo peor de todo es que ya han caído tres vehículos a la playa, no me quiero imaginar qué hubiera pasado si este mismo accidente hubiera pasado en pleno agosto", relató este vecino mijeño, quien avanzó que desde la asociación "vamos a presentar un escrito tanto al Ministerio de Fomento como a la DGT y haremos una recogida de firmas para presentar estas iniciativas y exigir soluciones".

Por su parte, el secretario general del PSOE mijeño, José Antonio González, recordó que desde el pasado mes de marzo el grupo socialista viene reclamando toda una serie de mejoras para la A7, entre las que se encuentran la curva de La Cala de Mijas, "donde es raro el mes que no hay algún alcance o accidente, ya sea en un sentido o en otro". "Se han venido haciendo actuaciones años atrás, el radar de tramo en cierta forma ha aminorado el número de accidentes, pero los accidentes se siguen concentrando en la curva, por lo que lo ideal sería algún cambio en el trazado", expuso el edil. Al mismo tiempo, González incidió en la necesidad de la apertura de la autopista en caso de accidente. "Si se produce un accidente y se corta la autovía por completo se queda cortada la principal vía de conexión de la Costa del Sol, por lo que es necesario una vía alternativa", reclamó el socialista.

Por último, desde el Ayuntamiento, el alcalde, Juan Carlos Maldonado, aseguró que "vamos a solicitar al órgano competente, el Ministerio de Fomento, una reunión con alguno de los responsables en este ámbito". "Queremos poner soluciones encima de la mesa. Es necesario un cambio de trazado o cualquier otra propuesta que venga a poner fin a esta grave situación", concluyó.