Vélez-Málaga rescindirá el contrato a Alsa si no colabora en la reanudación del tranvía

La reanudación del tranvía que une Vélez - Málaga con Torre del Mar pasa por el acuerdo entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, prácticamente cerrado; y con Alsa, la concesionaria del servicio municipal de transportes de la ciudad que parece estancado. De no prosperar, el alcalde, Antonio Moreno Férrer (PSOE) está dispuesto a rescindir el contrato. El regidor explicó que la puesta en marcha del transporte requiere la modificación del actual contrato, que fue cambiado por el anterior gobiernodel PP cuando se suprimió el tranvía en junio de 2012 y se configuró el servicio exclusivamente con autobuses.

No obstante, Moreno Ferrer afirmó que si la empresa no muestra disposición a aceptar la propuesta del actual gobierno para reanudar el tranvía, las opciones pasarían por la rescisión del contrato. El Ayuntamiento ya ha trasladado a la concesionaria diferentes informes para abordar la tarifa técnica que tendría el servicio con la entrada en funcionamiento nuevamente del tranvía, pero por el momento no ha habido respuesta por parte de la mercantil. Además, Alsa debía anticipar los costes de mantenimiento y reparación de la infraestructura tranviaria que se había cifrado en 1,5 millones de euros y lo repercuta en la tarifa técnica. Estas incidencias son consecuencia de su paralización durante cinco años.

En lo que respecta al acuerdo con la Junta de Andalucía, el alcalde recordó que el Consistorio ya tiene en su poder el borrador del convenio que se suscribirá con la Junta, por el cual la administración autonómica se comprometerá a financiar el 40 por ciento del déficit de explotación del tranvía. "La empresa no es la más indicada para poner obstáculos a un proyecto municipal, máxime cuando llevamos desde enero abordando este tema con ellos y hemos conseguido la ayuda económica por parte de la Junta", aseguró Moreno Ferrer.

El tranvía de Vélez - Málaga supuso una inversión superior a los 40 millones de euros por parte de la Junta. En su primera fase contaba con un trazado de 4,7 kilómetros hasta el núcleo costero. El servicio se puso en marcha en octubre de 2006 y fue clausurado en junio de 2012. La segunda fase que contaba con 1,2 kilómetros de vías fue construida íntegramente y nunca llegó a ponerse en marcha.