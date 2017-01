Vélez aprueba una ordenanza para eliminar vertederos incontrolados

Vélez-málaga quiere poner fin a los vertederos incontrolados. Tampoco quiere restos de obras en las calles ni que los contenedores de éstas se llenen de bolsas de basura. Por eso el Ayuntamiento decidió elaborar una ordenanza para regular los residuos de construcciones y demoliciones. Ayer se aprobó en el Pleno pendiente de la presentación de alegaciones que puedan presentar el resto de grupos municipales. Inicialmente contó con el visto bueno del tripartito -PSOE, PA y GIPTMT-, la del concejal no adscrito e IU que pidió al Ayuntamiento que estudie la posibilidad de habilitar una planta de tratamiento para que los vecinos no tengan que desplazarse hasta la de Canillas de Aceituno. El problema es que en el punto limpio municipal no se aceptan este tipo de residuos cuando exceden de su volumen. El PP votó en contra al considerar que requiere de algunos ajustes.

Entre otras cuestiones, la nueva normativa establece que los contenedores de obras se tendrán que retirar de la vía pública durante los fines de semana salvo en casos que tengan permiso especial, además cada vez que estén lleno tendrá que ser sustituido para evitar que se convierta en un vertedero de residuos orgánicos. La nueva ordenanza exige además de una fianza que los solicitantes deberán soltar al requerir la licencia de obra. Este aval se devolverá cuando el área de Medio Ambiente compruebe que han retirado de forma adecuada los restos de la construcción. Este era una de los cambios que solicitaba el portavoz popular, Francisco Delgado Bonilla, quien creía más conveniente que la fianza estuviese en función del número de toneladas y no del coste de ejecución del proyecto. Con esta ordenanza municipal, además de cumplir el mandato de la Junta de Andalucía, se pretender dar solución al problema de escombros en el municipio, evitando la existencia de pequeños vertederos incontrolados y recuperando los espacios degradados.