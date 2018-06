Vélez no recurrirá la sentencia que anula el Pleno del Presupuesto 2017

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga no va a recurrir la sentencia dictada dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la nulidad del Pleno de Presupuesto de 2017 denunciada por los concejales del PP. Éstos acudieron al Juzgado al entender que se había vulnerado el derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución al tener conocimiento de la sesión con menos de 24 horas de antelación mediante sesiones extraordinarias y urgentes. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga ya les dio la razón, y el equipo de gobierno (PSOE, PA, Gipmtm) decidió recurrirlo al TSJA. Ahora no lo harán, porque consideran que la ejecución de la sentencia es inejutable. De hecho, hoy está previsto que de forma inicial aprueben el Presupuesto de 2018.

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez (PSOE) volvió ayer a quejarse de "la judicialización de la vida política" ironizando al requerirles que "pongan un despacho en la sede judicial en lugar de en el Consistorio". Márquez quiso centrarse ayer en la confección del nuevo Presupuesto municipal "dada la importancia y las funciones" del mismo, ya que, según dijo, estos "sirven para crear empleo, mejorar los servicios públicos y demostrar coherencia política". "Los vecinos tienen que saber y tener en cuenta lo importante que es ponerlo en marcha, sacarlo adelante y respetar su ejecución", añadió.

El edil centró u exposición en tres pilares, explicando que un objetivo esencial para un Presupuesto municipal es garantizar y mejorar los servicios públicos. "Sin un presupuesto no es posible mejorar la limpieza en las calles, mejorar el transporte público, mejorar la oferta cultural o deportiva, y una amplia lista de servicios que son esenciales para la ciudad y nuestros vecinos y vecinas". Además, Márquez señaló que un presupuesto sirve para generar empleo a través del capítulo de inversiones. "Sin un presupuesto es imposible poder ejecutar proyectos, poder acometer obras o mejorar infraestructuras como los acerados o la iluminación, para lo cual son necesarias empresas que se encarguen de hacerlo y trabajadores que lo ejecuten."

El edil de Hacienda finalizó su intervención explicando que "todos estos son los motivos por los que el Partido Popular veleño no quiere que haya unos presupuestos, y no cesa en su empeño en intentar que se anulen o no salgan adelante".