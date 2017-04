Vélez salva el Presupuesto conel apoyo del edil no adscrito

El tripartito integrado por PSOE, PA y GIPMTM consiguió sacar el Presupuesto municipal para este año gracias al apoyo que le brindó el edil no adscrito, Antonio Moreno. Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida votaron en contra. Éstos ya habían adelantado la orientación de su decisión ya que la tarde antes la Asamblea decidió no respaldar el documento económico. Entre otras razones, como expuso el portavoz de la coalición de Izquierda, Miguel Ángel Sánchez, durante el Pleno Extraordinario porque se financian inversiones con la venta de suelo municipal y con el canon adelantado de la empresa concesionaria Aqualia, que gestiona el servicio de suministro domiciliario de aguas y el saneamiento municipal.

"Es una empresa que hay que fiscalizar y porque hay un proceso judicial abierto contra ella". Tampoco le convenció que la venta de la Finca Monterrey sea para "capitalizar Emvipsa y no se destine a sistema general para invertir en infraestructuras en el casco urbano". En el capítulo de personal criticó que "no se haya consensuado con sindicatos" y que "no se haya atendido algunas reivindicaciones". Precisamente, fueron las inversiones las que destacó el alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) quien según dijo el Presupuesto municipal dotado con 102.319.524 euros en ingresos y 100.360.678 euros en gastos permite que "se puedan efectuar importantes inversiones en todo el municipio, que se contribuya a la creación de empleo y se efectúen acciones para favorecer el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad".

Entre otras, la rehabilitación del edificio Mercovélez para uso administrativo con 650.000 euros, mejoras en edificios con 360.000 euros entre ellos la Casa Cervantes, el centro de Drogodependencias, Casa Larios, la Tenencia de Caleta de Vélez, el Castillo Marqués de Beniel y Policía Local, la recuperación de la Alcazaba y muralla por 500.000 euros así como la peatonalización de calles en el centro de Vélez-Málaga por un total de 600.000 euros. También se refleja una partida de 1,3 millones de euros para el teatro de Torre del Mar así como intervenciones en el teatro Lope de Vega por 45.000 euros que se suman a la subvención de Diputación para mejorar el inmueble con 1,2 millones de euros, 400.000 euros para la adecuación de los locales comerciales en el mercado de San Francisco de Vélez-Málaga o 200.000 euros para la rehabilitación de la antigua ermita de San Sebastián. Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Márquez (PSOE), dijo que "es un Presupuesto importante para los ciudadanos y las ciudadanas del municipio, tiene elementos que son muy necesarios para el buen funcionamiento de este Ayuntamiento así como para el futuro de la ciudad de Vélez-Málaga". El edil resaltó que "vamos a estar por debajo del 75% de endeudamiento y además contaremos con un préstamo de 4 millones de euros para poder efectuar inversiones"

"Desde este Gobierno además cumplimos con nuestro compromiso por los servicios sociales gastando más de 11 millones de euros en esta materia, incluido el apartado de personal, manteniendo un esfuerzo presupuestario importante e incrementando determinadas partidas", resaltó Márquez. En programas de emergencias sociales y ayudas económicas a familias con menores, este año se suman un total de 700.000 euros, un incremento del 6,4% con respecto al presupuesto anterior, que contaba con 655.000 euros.

Por su parte, el portavoz del GIPMTM, Jesús Atencia, pidió al PP que "dejara de enfrentar a los pueblos" y el del PA, Marcelino Méndez Trelles, lo tildó como "un buen Presupuesto" caracterizado por la contención del gasto, la rebaja de la deuda y pensado para la creación de empleo.