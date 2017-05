Vélez creará una bolsa de viviendas para ciudadanos que necesiten un alquiler social

El Pleno de Vélez- Málaga aprobó ayer por unanimidad la creación de una bolsa de viviendas que se destinen al alquiler, dotándola de una ordenanza para dar garantías a los arrendatarios y alquiler a precios razonables para familias del municipio que sufran la pérdida de su vivienda por impago sobrevenido ante situaciones de pobreza. Entre otras, estarían incluidas las denominadas "casas de los maestros".

En la propuesta que fue iniciativa del grupo municipal de Izquierda Unida, también se incluye la posibilidad de elaborar un reglamento, coordinado con la Oficina de Intermediación Hipotecaria, para crear una partida específica en el área de Bienestar Social para el pago de rentas de alquiler a personas que no puedan hacer frente a sus viviendas; estudiando con posterioridad la financiación de dicha medida. La idea, como explicó el portavoz de IU, Miguel Ángel Sánchez es que se puedan sufragar las rentas de aquellas personas que por su situación económica no pueden sostener sus inmuebles. No consiguió apoyo para modificar el planeamiento de forma que se puedan compatibilizar los usos de alojamiento temporal de emergencia con los propios de aquellos locales vacío que la empresa municipal tiene sin vender en las promociones de viviendas que se han ido construyendo, y que técnicamente reúnan las condiciones para poder ser adaptado para este fin.

El Pleno también sacó adelante por unanimidad pedir al Ministerio de Educación a que cree el Plan Estratégico de Convivencia Escolar consensuado con las comunidades autónomas y a la reactivación del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, que además se debata en el Consejo Sectorial de Educación.