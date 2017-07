Yagüe considera ser una víctima del empresario que le hizo la obra en su casa

La ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe dijo ayer en la última sesión del juicio que el administrador de la empresa Copasur, Alberto Piñana, intentó hacerle un chantaje y que debido a que no accedió se ve sentada en el banquillo de los acusados. En su último turno de palabra, Yagüe aseguró que el noventa por ciento de las cosas que se han dicho en la vista oral son mentiras y que "nunca" ha hecho nada ilegalmente que pudiera afectar a los intereses de los marbellíes.

La ex regidora pidió al tribunal que examine todas las pruebas e insistió en que Alberto Piñana al comprobar que no iba a conseguir de ella dinero municipal le quiso hacer un chantaje, al tiempo de que ha alertado de que no es la primera vez que hace cosas así "este personaje". "Soy culpable de no haberme dado cuenta del personaje que era", ha lamentado. Yagüe se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, después de que el fiscal retirase la acusación de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación administrativa por omisión.

En el procedimiento hay otros tres acusados también procesados de malversación de caudales públicos, el entonces concejal de Obras, Vicente Manciles, y dos técnicos municipales, Uno de los técnicos acusados por el fiscal, Luis Angel Maté, afirmó que el empresario de la constructora Copasur Alberto Piñana intentó saquear el Ayuntamiento de Marbella porque pensaba que "era su cortijo" y destacó que tuvo "gran maestro".