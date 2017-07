Los abogados denunciarán a la Junta por las deficiencias en los juzgados de Torrox

Los funcionarios del Juzgado de Torrox llevan más de un lustro demandando un edificio para trabajar en condiciones dignas. Se han manifestado a sus puertas y han conseguido el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Ayuntamiento, entre otras instituciones y organismos. Las obras de mejora deberían de haber acabado y están todavía a la espera de que se reanuden tras su paralización hace meses. Es por ello que, ayer, el Colegio de Abogados de Málaga anunció que va a interponer una denuncia contra la Junta por las deficiencias que presenta dicha sede judicial.

El anuncio lo realizó el decano Francisco Javier Lara, quien denunció la situación que viven los funcionarios, letrados y usuarios: "Es inaudito que el edificio donde se administra Justicia no cumpla con las normativas en vigor". Así, recordó que las obras fueron adjudicadas por el Gobierno andaluz a mediados de noviembre aunque ni siquiera "hay acopio de materiales en el edificio".

El decano especificó que, al ser distintas las normativas que se incumplen, se presentarán varias denuncias ante el órgano competente en cada caso. Por ejemplo, las deficiencias en seguridad e higiene se denunciarán ante la Inspección de Trabajo, el incumplimiento de la normativa de accesibilidad se hará ante el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrox y otras deficiencias, ante la propia Consejería de Justicia y el Ministerio de Justicia.

"Cuando tengamos el informe técnico estudiaremos todas las opciones", afirmó Lara, quien aseguró que "se ha intentado solucionar este problema por la vía del diálogo pero no ha sido posible". "Denunciamos públicamente la situación a finales de año y la Junta reaccionó adjudicando las obras, pero hemos comprobado que no se ha solucionado el problema ni parece que vaya solucionarse", lamentó al tiempo que informó de que ha encargado un informe técnico a un arquitecto para evaluar la situación. "Es una reivindicación de toda la sociedad civil", aseveró.

Lara recordó que, al no contar con calabozos, a los detenidos se les hace un "paseíllo" por las calles del pueblo, vulnerando sus derechos fundamentales, y criticó que los discapacitados, al no ser accesible, tienen que ser llevados en volandas o salir los jueces al exterior a tomarles declaración. Además, los juzgados presentan problemas de humedades, de climatización y no cuentan con un archivo adecuado para guardar los documentos y expedientes.