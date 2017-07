Los adjudicatarios de los huertos urbanos de Vélez ya tienen las llaves

Las 40 parcelas de huertos urbanos de ocio que el Ayuntamiento dispuso en calle Aceituneros ya están ocupadas. Ayer se entregaron las dos últimas tras el sorteo efectuado hace quince días, aunque quedan 17 personas que están en lista de espera para cubrir bajas como consecuencia de la renuncia o desistimiento de algún titular. La concesión es por dos años.

El concejal del Mayor, Sergio Hijano (POSE), concretó que el área había recibido 20 solicitudes para el uso y el disfrute de las dos parcelas, "una demanda en auge de este proyecto en el que los mayores mantienen un envejecimiento activo". Las parcelas concedidas hoy responden a los números 4 y 34 de un total de 40 huertos y tienen una superficie de 54 y 59 metros cuadrados respectivamente. El Ayuntamiento había vuelto a convocar estos dos huertos una vez quedaron vacantes 2 parcelas de las 3 reservadas para centros educativos y que finalmente sólo el CEIP Andalucía quiso hacerse cargo de uno de los huertos de ocio.

Los vecinos a los que se les ha realizado la concesión pueden cultivar en las parcelas desde el mismo momento en el que se le entregan de las llaves. El edil del Mayor ha precisado que para aspirar a ser titular por dos años del uso de los huertos de ocio se debe cumplir "ser mayor de 60 años, estar empadronado en el municipio como mínimo un año, no tener otro huerto ni el solicitante ni su cónyuge, presentar un certificado médico en el que se acredite que se puede ejercer la actividad de mantenimiento del huerto, no tener deuda con el Ayuntamiento y no haber sido sancionado en el uso de la parcela con anterioridad". El edil del Mayor informó de que junto con el concejal de Medio Ambiente, Marcelino Méndez-Trelles, se está buscando ampliar el proyecto de huertos urbanos de ocio en el municipio "para responder a la demanda". Sergio Hijano recordó que en 2016 se le dio un impulso a las parcelas existentes.