El alcalde de Vélez, optimista sobre el tranvía frente a su socio de gobierno

Frente a las nubarrones que el concejal de Transportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Marcelino Méndez-Trélles (PA), pintó de cara a la reanudación del servicio del tranvía en el próximo año y medio; el alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), sigue viendo posibilidades de que vuelva a circular durante su mandato. Ayer salió al paso de las declaraciones de su socio de gobierno que cuestionó "la falta de tiempo" y "de interés de la Junta de Andalucía" para lograr el objetivo marcado tras el pacto de gobierno.

"Contra el pesimismo de Méndez, yo me siento optimista. Sigo manifestando que la voluntad es que esa infraestructura tranviaria sea pronto una realidad, y que los vecinos y vecinas disfruten de él. Además quiero recordar que estamos reivindicando un tren litoral que debe ser el nexo con el tranvía", manifestó ayer el regidor quien según su hoja de ruta, esta semana llegarán los informes relativos al estudio de viabilidad y al de demanda de viajeros. Con respecto a los trabajos de reparación de las infraestructuras tras su paralización en 2012 por el anterior alcalde, Francisco Delgado Bonilla (PP), Moreno Ferrer planteó la posibilidad de financiarlos con fondos propios procedentes del superávit de la liquidación del Presupuesto anterior. Precisamente, dijo que el proceso para reestablecer el servicio tranviario "está siendo complejo" por la paralización que llevó a cabo el Partido Popular hace seis años, con el consiguiente deterioro del sistema, y por la reticencia de la empresa concesionaria a sufragar los costes.

"No es la primera vez que el teniente de alcalde manifiesta que no ve ritmo para poner el tranvía en marcha. Yo soy optimista porque todo el trabajo que llevamos estos años está dirigido a un objetivo claro y concreto que es poner el tranvía en marcha", insistió el alcalde veleño quien reconoció que "la lentitud" de proceso también tiene que ver "con el contrato y las sucesivas modificaciones que hizo el PP". "Todo esto nos llevan a un entramado jurídico que lleva tiempo para hacerlo bien como queremos", agregó. Ayer su socio de gobierno, y responsable de Transportes, Marcelino Méndez-Trélles mostró su satisfacción "por la reiteración en cuanto a la puesta en funcionamiento del sistema tranviario que ha realizado el alcalde veleño Antonio Moreno Ferrer". Intervino como portavoz del Partido Andalucista recordando que "se reitera nuestro compromiso para llevar a buen fin esta iniciativa contemplada no solo en nuestro proyecto para esta ciudad sino también en el del Gobierno y del PSOE". Asímismo, dijo que esperan que "a la mayor brevedad posible se puedan concretar las actuaciones a realizar".

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Francisco Delgado Bonila, instó a éste a abandonar el gobierno que mantiene junto a los socialistas, al Gipmtm y al concejal no adscrito. "Sea usted valiente, responsable, serio y riguroso y no haga más el tonto. Si este proyecto que usted vendió a bombo y platillo tampoco sale, abandone el gobierno", le espetó al tiempo que anunció que en el Pleno Extraordinario que ha solicitado ha incluido una moción para solicitar que el tranvía de Vélez- Málaga sea de interés metropolitano. "La única forma que tenemos de conseguir ayudas es que sea considerado de interés general como el de Jaén", señaló el concejal popular.