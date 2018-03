El alcalde de Vélez retira las competencias a la edil de Personal

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), llevó ayer a cabo una nueva reestructuración del gobierno municipal en cuyo centro estaba la concejal de Recursos Humanos, Ana Campos (PSOE). Además de retirarles estas competencias también le ha quitado su posición como octava teniente alcalde del municipio. En su lugar le sustituirá el concejal del grupo no adscrito, José Antonio Moreno Ocón. De esta forma, Campos se quedará sólo como responsable de las áreas de Informática, Innovación, Tecnología y Reprografía, según el decreto de Alcaldía. El objetivo, según fuentes municipales, es "dar un impulso a los temas relacionados con transparencia y con la administración electrónica a los que se podrá dedicar casi en exclusiva". Seguirá también al frente de la tenencia de Alcaldía de Triana y Trapiche pero ahora al no ser teniente alcalde será por delegación específica. Por su parte, Moreno Ocón suma Personal a las atribuciones que tenía como concejal de Contratación, Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial. A finales de verano de 2016, el regidor realizó otras reestructuración del gobierno en la que se incorporaron los ediles Juan Carlos Ruiz Pretel, por el grupo municipal del PSOE; que entró en sustitución de José Alarcón, así como José Antonio Moreno Ocón, como edil no adscrito, ya que fue expulsado de Ciudadanos (C's). El alcalde decidió asumir Urbanismo.