La alcaldesa de Nerja declara que no conocía la existencia del vertedero

Ayer le tocó el turno de declaración a la alcaldesa de Nerja Rosa Arrabal (PSOE) por la operación Rubbish, la causa abierta por la existencia de un vertedero ilegal durante 15 años en el paraje del Río de la Miel en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara, Alhama. Durante prácticamente una hora estuvo en el Juzgado de Primera Instrucción número 1 de Torrox donde dijo desconocer la existencia de un vertedero ilegal en dicho enclave.

La regidora compareció ante el juez instructor de esta causa en calidad de investigada y se ratificó en lo que ya declaró a la Guardia Civil el pasado junio cuando fue citada en la Comandancia de Málaga, según informaron fuentes judiciales. Así, la regidora aseguró que no conocía la documentación relativa a este vertedero ilegal que según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y dicho Juzgado llevaba 15 años abierto y era gestionado por un grupo de empresas del sector de la construcción del municipio de Nerja. De hecho según dijo, hasta que no se inició la investigación en agosto del pasado año por el Instituto Armado, los técnicos municipales no la habían informado sobre ningún asunto relacionado con el vertedero.

Arrabal recordó el robo de expedientes urbanísticos sucedido en marzo de 2016

Durante la declaración, la alcaldesa también detalló que en marzo de ese mismo año se produjo un robo en el Ayuntamiento en el que desaparecieron numerosos expedientes urbanísticos. La actual alcaldesa de Nerja no es el único cargo público que ha pasado por el Juzgado de Torrox y que tendrá que hacerlo durante los próximos días para aclarar el papel que éstos jugaron como gestores municipales. El miércoles acudió el edil del PP y responsable de Medio Ambiente durante varios mandatos, José Miguel Jimena. Un día después lo hicieron, los ex concejales del gobierno popular José Alberto Tomé y Jonathan Méndez, y en los próximos días también tendrán que hacerlo el anterior alcalde de Nerja. Para el 14 de diciembre está prevista la comparecencia del que fuese alcalde de Nerja durante veinte años, José Alberto Armijo (PP) y de la concejal Nieves Atencia (PP) que también dirigió durante algunos años el área de Medio Ambiente.

Además, han sido citados para el 11 y 13 de este mes Adolfo Moreno, delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y una, técnico de Medio Ambiente de la Junta, respectivamente. Completarán las comparecencias judiciales de cargos públicos, los concejales de Urbanismo yInfraestructura José María Rivas (PSOE) y el de Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU).