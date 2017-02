La alcaldesa apela al "consenso" para aprobar los Presupuestos de Nerja

Pese a que a una moción de censura pende sobre su cabeza, la alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE) está dispuesta a aprobar el Presupuesto para 2017. Necesita un nuevo documento económico que contemple nuevas inversiones para el municipio pero sobre todo que incluya los 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento debe poner para hacer efectivo el proyecto "Nerja Adelante" incluido en el programa de Estrategia Urbana de Desarrollo Integral Sostenible (Edusi) financiado con 5 millones de euros de fondos europeos.

El tripartito (PSOE, IU, EVA) cuenta con nueve votos de la Corporación frente a los doce que suman Ciudadanos (2) y el Partido Popular (10) que son precisamente los dos partidos que están negociando para arrebatarle la Alcaldía por medio de una moción de censura. La portavoz de la formación naranja, Dolores Sánchez, ya desveló que esta maniobra sería independiente del apoyo que podría dar el Presupuesto ya que "se trata de defender lo mejor para el municipio".

Arrabal espera llevar el documento al Pleno de marzo para su aprobación

Una opinión que comparte la alcaldesa quien no sólo pretende contar con los votos de la formación naranja. "No se trata sólo del apoyo de Ciudadanos, a mí también me gustaría que los apoyara el Partido Popular porque es por el bien del pueblo", manifestó la regidora quien ya le ha presentado el borrador a todos los grupos de la Corporación para que realicen sus aportaciones.

"Es muy importante porque tenemos previstas obras de infraestructuras importante y sobre todo porque necesitamos consignar los 1,2 millones de los fondos europeos. Apelo al consenso de todos los grupos para su aprobación", reiteró Arrabal quien comentó que el documento está en manos del Interventor que está realizando el informe de forma que pueda pasar al Pleno del mes marzo.

En cuanto a inversiones financiadas parcialmente con Fondos Europeos (Feder) se contemplan siete proyectos, que entre otros, destacan la creación de un Centro de Formación y Vivero de Empresas, Anillo Verde o Mejoras Medioambientales y energéticas. "Es un Presupuesto para el que vamos a hacer un importante esfuerzo en infraestructuras, personal y servicios operativos. Vamos a crear empleo y profundizar en políticas culturales, educativas y sociales", resumió la alcaldesa quien también recordó las inversiones previstas en playas, carriles, mejoras y ampliación de colegios así como la puesta en marcha de los presupuestos participativos y la creación de una oficina para el control del gasto municipal.

Arrabal se mostró optimista de cara a la aprobación de las cuentas municipales pese a la amenaza de moción de censura.