Una asociación de Fuengirola busca financiación para su centro de día

La asociación Adintre de Fuengirola, que ayuda a alrededor de 150 personas en el municipio, entre familias en situación de exclusión social, desahuciados, mujeres maltratadas, niños o personas sin hogar, busca financiación para crear un centro de día. Hace apenas dos semanas que disponen de la licencia de obra municipal, pero el presupuesto para iniciar los trabajos se eleva a cerca de 95.000 euros. "Es mucho dinero porque no tenemos ni la cuarta parte, pero no tiramos la toalla", expresa Joyce Gyimah, presidenta del colectivo. "Lo único que pido es que la gente venga a ver lo que hacemos y conozca el proyecto, y si puede ayudarnos aunque sea comprando una ventana o aportando material de obra bienvenido sea", agrega.

Adintre nació a mediados del año 2001, cuando después de misa, esta ghanesa se acercó por primera vez a un grupo de personas que vivían en la calle, cerca de la Iglesia, para conocer sus historias, hablar con ellos, "y empecé a buscar restaurantes donde sentarme con ellos pero solo encontré uno, el Centre King, donde invité a ocho personas a un menú de 550 pesetas de las de entonces. A partir de ahí todos los domingos después de la Iglesia me acercaba y nos íbamos juntos a comer", explica. También ha repartido en su coche comida que prepara ella misma. Aún hoy Gyimah cocina en su propia casa un menú para alrededor de 50 personas sin hogar en el municipio -la semana pasada cocinó siete paquetes de arroz y 12 kilos de carne- y cada miércoles se recorre las calles de la ciudad para repartir los alimentos a aquellos que más lo necesitan. "Pero en verano es difícil porque vienen muchas personas a Fuengirola y no hay donde aparcar, por eso necesitamos un sitio donde poder atenderles", señala.

Ante esta situación, no tardaría en alquilar un local de 40 metros cuadrados con ducha, cocina, comedor y almacén de ropa y comida en la zona de Las Rampas, justo en pleno centro del municipio. "Pero empezamos a crecer y aquello se quedó pequeño. Me di cuenta de que ya no ayudábamos solo a los sin techo, sino a mucha más gente, llegaban familias enteras que con la crisis no llegaban a final de mes", comenta. Fue entonces cuando se decidió a alquilar dos locales junto al recinto ferial de Fuengirola, en la calle Feria de Jerez, donde cuentan con dos naves de 260 y 300 metros cuadrados. Es allí donde guardan los alimentos, ropas y material que diferentes asociaciones y particulares les donan para poder repartirlos. "La semana pasada la comunidad hindú del municipio nos trajo cerca de una tonelada de comida. Fue una alegría inmensa porque justo la semana anterior tuve que ir a comprar porque no nos quedaba nada", relata. Allí es donde cada jueves, de 10:00 a 14:00 horas, reparten los alimentos entre alrededor de 80 familias en riesgo de exclusión social.

Pero ninguno de los dos locales dispone de saneamiento, por lo que decidieron alquilar un tercer local anexo donde, tras un año de lucha, ya disponen de la licencia para construir un centro de día. "Esta licencia nos permite hacer la obra que queremos para poder una cocina industrial, un comedor, duchas y talleres donde las personas sin hogar puedan pasar el día en compañía", apunta. "No se trata solo de darles de comer, sino de estar con ellos, darles cariño y ver de qué manera integrarlos y volver a darles su dignidad. Yo creo que sí funciona porque no es la primera vez que hemos visto gente que se ha transformado", asegura.