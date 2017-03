Un atraco con poca vista

Ha tenido 24 horas para devolver las gafas que supuestamente extrajo del escaparate de la óptica del que se las llevó. Las cámaras de seguridad de la tienda lo grabaron, y su dueño, Daniel Carrascosa con determinante compresión, le dio un plazo de 24 horas para que las devolviese antes de denunciarlo a la Policía. “Ayer por la tarde [por el miércoles] sufrimos un robo en Óptica Vélez. Sabemos quién ha sido. Tenemos cámaras de seguridad. Damos de plazo hasta las 20: 30 horas para devolver”. Con este escueto mensaje que envío a través de las redes sociales, Daniel Carrascosa, pretendía ser generoso con el presunto ladrón y así poder recuperar sus gafas. Una pieza valorada en 125 euros con la que han roto la confianza de este óptico que apenas lleva tres meses en el negocio. “Estoy muy apenado porque he montado esto basado en la confianza. Las gafas no tienen ningún gancho de sujeción al escaparate porque he querido ponerlo así, interactivo, de forma que el cliente pueda probarlas con toda comodidad. ”, lamentó el propietario de la Óptica Vélez.

Daniel Carrascosa Propietario de la óptica "Estoy muy apenado porque he montado esto basado en la confianza”

Los hechos, según relató, ocurrieron entre las 19:30 y las 20:00 del miércoles. En ese momento Daniel atendía a un cliente, y otros dos esperaban para una prueba de lentillas y para la entrega de unas gafas. Entonces llegó una pareja con un carrito con un niño preguntando por unas de sol que había en el escaparate. “Tenían alrededor de 35 años. Ella morena con el pelo rizado y él con el pelo corto y camiseta ajustada. Se interesaron por unas de marca del modelo aviador para chicas con montura dorada mate y lentes marrones”, describió el dueño de este comercio ubicado en calle Juan Lisbona Zapata.

“No son demasiado actuales, no son muy vendidas ”, agregó. “Pienso que con el revuelo que había en la tienda aprovecharon y se las llevaron porque cuando fui atenderlos habían desaparecido”, recordó. Por la mañana, Carrascosa quiso asegurarse y comprobar si las había puesto en otro lugar. “Me extrañaba porque soy muy metódico y ordenado pero entonces vi las cámaras que será la Policía quien las analice con detalle. No sé si lo hicieron por intuición o porque vieron la oportunidad con el barullo”, indicó el propietario de Óptica Vélez . “Se te queda cara de tonto. A mi mujer que me lleva las redes sociales se le ocurrió avisar por estos medios por si las devolvían. Tenemos más de 1.800 seguidores y hemos recibido muchas muestras de solidaridad”, aseguró Carrascosa que tras no conseguir respuesta tendrá que llevar las cámaras de seguridad a la Policía y poner la consiguiente denuncia al supuesto ladrón que tuvo su oportunidad de devolverlas y que no aprovechó.