El atropello provoca una bronca política en Marbella

El incidente que tuvo lugar el pasado domingo en Puerto Banús, un atropello múltiple que se saldó con hasta ocho heridos, ha revivado la tensión política en Marbella tras las declaraciones del presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, en relación a la seguridad del municipio. El también presidente de la Diputación alertó tras lo sucedido del "deterioro de la imagen" de Marbella así como del turismo de calidad. Unas afirmaciones que no han sentado nada bien en el seno del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, por lo que el alcalde, José Bernal, exigió ayer su rectificación. "Bendodo ha puesto una imagen deleznable de Marbella en los medios que es totalmente falsa", señaló el regidor, quien aseguró que si Bendodo no rectifica, pedirá su dimisión como presidente del Patronato de Turismo Costa del Sol, "y si tampoco lo hace, Marbella se planteará su papel dentro de este patronato". "No nos gusta estar en el mundo representados por una persona que descalifica con mentiras la situación turística de nuestra ciudad", manifestó.

Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia criticó que "declaraciones partidistas como esta hacen daño a un destino turístico de la importancia de Marbella y de la Costa del Sol". "El presidente del Patronato de Turismo que promociona nuestra marca en el mundo no puede permitirse declaraciones desafortunadas y lamentables como las que hizo el otro día poniendo en duda el destino turístico de Marbella. La Costa del Sol y Marbella no se merecen estas declaraciones", declaró.

Este cruce de acusaciones se produce además en un contexto político convulso en el municipio en el que aún está por ver la renovación del pacto del equipo de gobierno por parte de Opción Sampedreña y la hipotética posibilidad de una moción de censura con el Partido Popular. Sin ir más lejos, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, tendió el miércoles por la noche la mano para que haya "un cambio de gobierno" en Marbella durante un acto de campaña celebrado en San Pedro. "Estamos peor que hace dos años, pero esta situación es reversible", sentenció, tras lo que manifestó que "Marbella es una de nuestras grandes referencias, la marca de ese turismo de excelencia que queremos para toda Andalucía, nuestro buque insignia". Por su parte, Bendodo recalcó de nuevo "la disposición y la mano tendida" por parte de los populares para que esta formación vuelva al gobierno de Marbella, convencido de que "a esta ciudad le va mejor con el PP". "Es mucho lo que se podría hacer en los dos años de legislatura que quedan", agregó