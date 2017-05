Una cadena kuwaití inaugura su primer hotel en Torremolinos

La cadena hotelera Costa del Sol Hotels de origen kuwaití inaugurará oficialmente hoy su primer establecimiento de lujo en España, que cuenta con el distintivo Halal en sus servicios, convirtiéndose en el segundo con estas características del país. El establecimiento forma parte de una cadena que tiene un establecimiento en Kuwait y ahora han abierto el segundo fuera de sus fronteras en el municipio malagueño de Torremolinos, una zona de la que están "enamorados" los propietarios desde los años 60, según indicó el director del hotel, Julio García. Así, señaló a los periodistas durante una visita que el hecho de que el Costa del Sol Torremolinos Luxury Boutique Hotel esté especializado en el turista árabe y que, por ejemplo, no se sirva alcohol en sus dependencias, no significa que no pueda consumirse en las habitaciones, al ser ese un sitio privado.