"Los ciudadanos tienen que percibir que hay un cambio en poco tiempo"

Esta misma semana Ángeles Muñoz volvía a hacerse con la alcaldía de Marbella, puesto que ya ocupó entre 2007 y 2015, tras prosperar la moción de censura de PP y OSP contra la gestión del tripartito de José Bernal. Apenas queda algo más de año y medio de mandato y entre las primeras medidas ya ha anunciado un plan de limpieza. El urbanismo, la seguridad y el turismo también serán claves en su gestión en lo que resta hasta las siguientes municipales.

-Volver a la Alcaldía por tercera vez debe ser todo un reto, y más después de una moción de censura.

-Es un reto, una responsabilidad y un compromiso con los vecinos, que nos están reclamando un cambio en muchos de esos servicios de manera inmediata. En las próximas semanas los ciudadanos tienen que percibir que las cosas son diferentes y, por tanto, el objetivo que perseguimos es que se note en el menor plazo posible.

-Pero la situación que se ha encontrado es muy diferente a la de 2007.

-No tiene nada que ver. Ahora mismo hay un problema de gestión y en 2007 era un problema de que se quebraba el Ayuntamiento y no teníamos ningún recurso para sacar adelante la deuda que nos habían dejado. Entre los ocho años de mandato del PP y en los dos años siguientes del PSOE se ha ido produciendo una normalización económica que ahora nos permite estar en una situación absolutamente distinta.

-Ha acusado al anterior equipo de gobierno de falta de gestión.

-No ha habido gestión. Áreas tan sensibles como limpieza, mantenimiento de parques y jardines o la atención a los ciudadanos han caído en picado. Y en otras áreas como urbanismo lo que ha habido es una falta de diligencia y de cintura política. El número de licencias ha caído y el tiempo de espera es ya cercano al año, algo que creo que es inasumible y que tiene que acabar. También hay otras cuestiones importantes como la anulación del PGOU, una situación sobrevenida y que sabíamos que iba a ser complicada para el Ayuntamiento de Marbella, y para la que desde el primer momento nos ofrecimos a echar una mano y nos lo negaron. Nunca ha habido una voluntad de llegar a acuerdos ni consenso.

-Dice que ha caído el número de licencias y hace poco el tripartito hablaba de crecimiento.

-No hablaba de crecimiento de licencias, hablaba de proyectos visados, y no es exactamente lo mismo. El urbanismo de Marbella no funciona y eso se ve también en la pérdida de oportunidades que hace que muchos proyectos se vayan a municipios vecinos.

-¿Por ejemplo?

-Ha habido varios, el último la iglesias ortodoxa. Hablamos de un proyecto de varios millones de euros que al final se va a Estepona a una parcela de 6.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento. Creo que las oportunidades cuesta mucho traerlas para que se vayan así. Lo hemos visto con Starlite. La polémica que hemos tenido este año no se la puede permitir un municipio como Marbella, donde la marca tiene que ser solvente, sólida y generar credibilidad.

-Siguiendo en materia de urbanismo, ¿qué pasos se van a dar?

-Lo primero que hay que hacer es que la adaptación a la LOUA y el texto refundido salgan ya, llevamos meses de retraso. Los ayuntamientos que han tenido que adaptarse a la legalidad tardan máximo seis meses en hacer ese documento. Nosotros llevamos dos años con un plan anulado. En el mes de abril trajeron el documento al pleno, lo retiraron y todavía no se ha vuelto a llevar a pleno. Yo creo que lo haremos de manera inmediata y después nos pondremos a trabajar en un plan para que las licencias no sean una losa en esta ciudad.

-Se le ha vuelto a achacar el caso del falso PGOU.

-Yo creo que con la resolución judicial se le da un carpetazo a un asunto que era político. Desgraciadamente se ha utilizado al Ayuntamiento para hacer política de partido y creo que el juez ha sido absolutamente claro en que ha habido una utilización por parte del PSOE que ha quedado en evidencia que era mentira. Aquí jamás en la vida se falsificó absolutamente ningún plan general. Es un plan que hizo el equipo redactor con los técnicos de la Junta de Andalucía, supervisado por el equipo técnico del Ayuntamiento de Marbella y con el criterio del Consejo Consultivo.

-¿Le ha dado tiempo a conocer ya el estado económico en el que se encuentra el Ayuntamiento?

-Tenemos un problema que hay que acometer de manera inmediata y es el plazo medio de pago a proveedores, que en los últimos meses se ha disparado y es una cuestión esencial para la estabilidad municipal. Este Ayuntamiento tiene capacidad para hacer frente a esos pagos y lo que hay que hacer es impulsar la gestión en la tramitación de las facturas. Ahora mismo estamos viendo cuál es el plazo medio, pero estamos fuera del plazo que marca la ley. Sobre el resto de las cuestiones económicas Marbella es un ayuntamiento que en cuanto a liquidez y a generar recursos lo tiene garantizado, pero es verdad que al no haber aprobado un presupuesto en el mes de diciembre y que entrara en vigor en enero ha ido en detrimento de la propia gestión. Estamos viendo cuál es el grado de ejecución presupuestaria para ver los cambios que tenemos que hacer y haremos un ajuste presupuestario para acometer los planes de choque que queremos impulsar en algunas áreas específicas.

-Entre esos planes de choque ya anunció uno de limpieza.

-Vamos a contratar más personal, se va a destinar más dinero, vamos a contar con más maquinaria y se va a poner en marcha una diferente planificación. Se está estudiando dónde están los puntos negros, los déficit de atención en áreas como las urbanizaciones. También la atención que se tiene que poner en algunos puntos como pueden ser Puerto Banús, el centro de Marbella o San Pedro.

-Habla de nueva maquinaria pero esta ya se había licitado.

-Sí, y por supuesto que se mantiene, pero no llegan hasta final de año.

-¿Ello va a suponer un incremento del gasto?

-Haremos una modificación presupuestaria para que podamos tener la capacidad de alquilar camiones de manera inmediata, o de hacer planes específicos con refuerzos de personal para que podamos sacar adelante el trabajo que ahora mismo está ahí. Hay que priorizar las áreas que hay que priorizar y limpieza desde luego es una de ellas.

-¿Cuáles van a ser esas otras prioridades?

-La seguridad. El que asuma directamente la competencia municipal va a potenciar que se le dé la importancia que tiene, vamos a tener una junta local de seguridad inmediata que creo que Marbella debería haber celebrado hace semanas sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió en nuestro país, para que se dote a Marbella de la seguridad que necesita. Y por otro lado está el tema del turismo y de la marca Marbella. En estos 18 meses no voy a empezar a rediseñar, reorientaremos, pero utilizaremos todo lo que se haya estado haciendo, las cosas buenas que hayan sido positivas, por supuesto, las mantendremos.

-Por ejemplo, ¿qué se va a mantener de la gestión de estos dos años?

-Probablemente el continuar con el stand propio en las diferentes ferias sea positivo para nuestra marca por muchos motivos. Cuando decidimos ir dentro del eje del patronato las circunstancias económicas eran diferentes a como son ahora.

-¿Qué me puede decir en materia de empleo? ¿Se mantendrán las bolsas de trabajo?

-Seguiremos con la misma tramitación porque ha sido el propio Ayuntamiento el que ha lanzado la oferta, y lo haremos de la manera más rápida posible para que cuanto antes podamos contar con ese refuerzo de personal. Ahora mismo está en plazo de reclamaciones.

-No me ha hablado aún de servicios sociales.

-En este tema sí hay que dar un cambio en algunos aspectos que se han olvidado. Fue un error cerrar Ser Humano, el negar el convenio con Cáritas o Bancosol, instituciones que se dedicaban de manera específica a atender a los más desfavorecidos. Por parte de la delegación de Asuntos Sociales se seguirá con la dinámica de colaborar con esas entidades y se va a incrementar el presupuesto porque se quitaron esas ayudas y habrá partidas específicas para este tipo de entidades que han sido pilar fundamental sobre todo en la época de crisis.

-Habló de iniciar conversaciones con la Junta y el Gobierno central para impulsar aquellos proyectos necesarios para el municipio. ¿Le ha dado tiempo a descolgar el teléfono?

-Estos días han sido una auténtica locura. Aunque en un cambio de gobierno la administración sigue funcionando hay que cambiarlo todo, desde la firma del concejal competente a todo lo que eso conlleva, y eso es a lo que nos hemos estado dedicando en estos días. Pero le aseguro que en los próximos días sí que habrá una petición por parte mía tanto al presidente Rajoy como a la propia presidenta Susana Díaz para que hablemos de los temas que de verdad son de calado más allá de cuestiones políticas o de quién gobierne en la ciudad. Y estamos en el mejor de los momentos porque se están elaborando los presupuestos de las administraciones y esos compromisos tienen que venir reflejados en ellos.

-¿Cree que el cambio de gobierno puede afectar a su relación con la Junta?

-Espero que cambie porque no ha venido ni una sola de esas infraestructuras, pero espero que la relación sea todo lo cordial y efectiva que debe de ser.

-¿Qué va a pasar con todas esas obras anunciadas en las últimas semanas?

-Primero, no hay ninguna presupuestada ni con consignación presupuestaria ni que haya salido a licitación. Ha habido más una voluntad de intentar hacer una campaña política a costa del ayuntamiento que de realidad. Pero si alguna de esas obras aunque solamente estuvieran pensadas es buena para la ciudad, nosotros la trabajaremos, haremos el proyecto, la presupuestaremos y la haremos. Lo que sí es cierto y lo que recuperaremos es lo que este equipo de gobierno desterró que son los paseos marítimos. Le dejamos en presupuesto un millón de euros para uno de los tramos que estaba ya para licitarlo y ahí sigue. Nosotros ya hemos hablado con la Diputación para que esto sea una prioridad.

-¿Qué se pretende con la descentralización de la tenencia de alcaldía de San Pedro?

-Lo que se pretende es poner en marcha lo que antes había y que no estaba funcionando, que era una delegación de competencias pero sin presupuesto, y por lo tanto sin poder priorizar las necesidades que en un momento determinado podía tener San Pedro con respecto al resto del municipio. De esta manera, queremos que puedan tener capacidad de gestión en cuanto a ese porcentaje del presupuesto que les corresponde a las delegaciones de San Pedro Alcántara.

-¿Cuándo se va a trabajar en los presupuestos?

-Ya. Hemos tenido una reunión para ver los presupuestos del 17 y la semana que viene la tendremos para ver los del 18. Tenemos que trabajar en paralelo para tener el documento que garantice que los presupuestos van a estar finalizados en este año.

-¿Habrá externalizaciones?

-Lo estudiaremos. Si hace falta hacer externalizaciones las haremos.

-¿Cuántos cargos de confianza van a nombrar?

-Por ley son 27 y en principio el PP solo va a nombrar a 7, entre otras cosas porque los que les corresponderían al Partido Popular los vamos a ceder al resto de partidos de la oposición.