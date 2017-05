Las cofradías de Vélez-Málaga buscan reforzar la seguridad

Después del susto vivido por los hermanos de la Pontifícia y Muy Antigua Cofradía de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto y María Santísima de los Desamparados, (Antigua Concepción), las cofradías veleñas han perdido la tranquilidad. Todavía no se explican cómo alguien pudo llegar hasta la capilla de la hermandad del Miércoles Santo junto al altar mayor y lanzarle a la Virgen una un coctel molotov. Afortunadamente no llegó a prender pero todos se preguntan qué hubiese ocurrido de hacerlo, ya que no sólo podría haber provocado daños en las imágenes de El Huerto y los Desamparados sino también en el templo de San Francisco.

Por ello, las cofradías que tienen su sede canónica en esta iglesia conventual quieren aumentar la seguridad en el recinto. Esta semana, las cuatro hermandades erradicadas en la que fuese antigua mezquita refundada por los Reyes Católicos van a mantener una reunión para estudiar la posibilidad de instalar un sistema de videovigilancia en la también llamada iglesia de Santiago.

En el caso de la Cofradía del Huerto y los Desamparados, la hermandad que fue atacada el martes a mediodía, van a proponer la instalación de cristales de seguridad que ayuden a proteger las imágenes. "Vamos a mantener una reunión para ver qué medios de seguridad podemos poner y particularmente nosotros, los miembros de la Junta Directiva estamos tratando de llevar a cabo otras medidas como puede ser el acristalamiento para preservar las Imágenes", confirmó Juan Antonio Pacheco, vocal de Difusión de la cofradía del Huerto y los Desamparados, quien es consciente de que tendrían que pedir los permios oportunos a la Consejería de Cultura ya que la iglesia conventual de San Francisco está catalogada como Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía.

Los hechos denunciados ocurrieron el martes al mediodía cuando un joven, según el testimonio de un fraile franciscano que se encontraba en la sacristía, entró en la iglesia y se dirigió a la capilla del Huerto y los Desamprados con un artefacto que no llegó a prender. Este hombre escuchó un golpe y un ruido de cristales, y fue entonces cuando vio al presunto autor de los hechos. Al acercarse a dicha capilla encontró restos de una botella de cristal, con una mecha, y un fuerte olor a combustible que parecía ser gasolina. Afortundamente no se produjeron daños, sólo quedó manchada el manto de camarín y la saya de la Virgen.

Además de esta hermandad del Miércoles Santo, este céntrico templo también es sede canónica de dos hermandades del Jueves Santo como son la Humildad y la Paz y El Pobre y la Esperanza. El Viernes Santo salen de esta iglesia construida entre los siglos XVI y XVII, las cofradías del Amor y la Caridad y Nuestra Señora de la Soledad y San José (Servitas). Como consecuencia de las obras de rehabilitació de la iglesia de San Juan, también tiene su sede provisional la hermandad del Sepulcro.