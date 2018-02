Las obras de la nueva comisaría de Vélez Málaga estarán finalizadas a finales de año

Las obras de la nueva comisaría de Vélez - Málaga que dará servicio a toda la comarca de la Axarquía estarán finalizadas a final de año. Este edificio de tres plantas ubicado en una parcela de 6.700 metros cuadrados en la Cuesta del Visillo próxima a la autovía, vendrá a sustituir al que actualmente ocupan los agentes en los bajos de un edificio de Torre del Mar.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones que visitó ayer los trabajos, fue quien confirmó que si "siguen a este ritmo y no hay imprevistos, antes de finalizar este año podremos inaugurar y poner a disposición de todos los ciudadanos la nueva comisaría de Vélez-Málaga". Briones, que estuvo acompañado del comisario provincial jefe principal del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco López Canedo, y el primer teniente de alcalde de Vélez Málaga, Marcelino Méndez-Trelles (PA), recordó que la nueva comisaría prestará servicio "no sólo a los 80.000 veleños y veleñas, sino también a su importante población turística y, como no, al resto de la comarca, porque era necesario este tipo de edificio, no sólo desde el punto de vista del acogimiento de los funcionarios que tienen que desempeñar su trabajo, sino para mejorar también la prestación del servicio público". Esta actuación ha contado con un Presupuesto de 2,6 millones de euros.

A su término, el subdelegado del Gobierno vistió los trabajos de la nueva oficina integral de la Seguridad Social que empezaron hace unas semanas y que tienen un plazo de ejecución de 18 meses. El presupuesto es de 1,9 millones de euros. Esta actuación permitirá unir los servicios de la Administración de la Seguridad Social de Torre del Mar y el Centro de Atención e Información en Vélez Málaga.