La comisión que investiga los ruidos en Los Álamos cita al ex jefe de la Policía Local

La comisión de investigación abierta por el Ayuntamiento sobre el caso de ruidos de los chiringuitos de Los Álamos y cuyo objetivo es el de aclarar las responsabilidades políticas y administrativas en las que se pudiera haber incurrido durante el periodo que está siendo investigado en el juzgado acordó ayer llamar a comparecer al ex jefe de la Policía Local así como a otros integrantes de la denominada Patrulla Verde. Según la presidenta de la comisión, Ángeles Vergara (C's), el motivo para citar a los agentes es el de conocer de primera mano si tenían constancia de los problemas que ocurrieron en la zona así como de las denuncias interpuestas por algunos vecinos por el ruido y los excesos de algunos de estos chiringuitos durante más de una década.

Tras las continuas denuncias, el Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos abrió diligencias previas contra el Ayuntamiento por la supuesta inactividad municipal ante las múltiples quejas recibidas por los vecinos de la zona por los ruidos procedentes de los chiringuitos que funcionaban como discotecas en el paseo marítimo. La Fiscalía considera que solo se tramitaron las denuncias dirigidas al departamento de Medio Ambiente pero se obviaron otras. Además, destaca que todas se archivaron, a pesar de que las actividades molestas y no autorizadas siguieron produciéndose. Por último, la Fiscalía Provincial mantiene que no se incoaron expedientes sancionadores en casos en los que se comprobó que el nivel de ruido superaba el límite legal.

Durante su declaración ante el juez el pasado mes de marzo, el ex alcalde de la localidad, el popular Pedro Fernández Montes, eludió cualquier tipo de responsabilidad al respecto y alegó que se trata de un tema de índole política utilizado en su contra. Asimismo, sobre el archivo de cerca de medio centenar de denuncias vecinales presentadas en el Ayuntamiento entre 2010 y 2014 sobre este tema, el ex regidor declaró que la mayor parte de estas denuncias eran por "ruidos de botellón", asegurando que poco tienen que ver con el ruido ocasionado por la actividad de los chiringuitos, y aseguró que estos estaban autorizados para el uso de música ambiente. También dijo en sus declaraciones ante el juez que él no tenía acceso a los expedientes, por lo que aseguró no tenía constancia de tantas denuncias, tan solo de las que iba dirigidas a alcaldía con su nombre.

Por este mismo asunto ya han declarado también ante el juez los ex concejales de Aperturas, Playas y Medio Ambiente, Alicia Cerdán, Francisco Carmona y Plácido González, respectivamente, quienes lo hicieron el pasado mes de enero, así como los instructores del Seprona, dependiente de la Guardia Civil, que llevaron a cabo la investigación.