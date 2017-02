Un vial conectará la avenida de Mijas con el Camino de Coín

Un nuevo vial conectará la avenida de Mijas con el camino de Coín y permitirá la creación de las canalizaciones correspondientes para el futuro desarrollo urbanístico de la zona norte de Las Lagunas, en Mijas. Se trata de una de las obras más esperadas en este núcleo urbano y que supondrá una de las mayores inversiones para este ejercicio. La nueva infraestructura podría alcanzar los 12 millones de euros de inversión y se prevé que pueda estar finalizada para el año 2018. "Las Lagunas va a experimentar un impulso importante con este vial que va a ser una arteria principal vertebradora del núcleo urbano. Vamos a descongestionar el tráfico de la zona centro y a ofrecer una seguridad a los vecinos y conductores usuarios de esta área urbana", señaló el alcalde, Juan Carlos Maldonado, durante la presentación de los trabajos, junto a los ediles de Urbanismo e Infraestructuras, Andrés Ruiz y José Carlos Martín, respectivamente.

La ejecución del vial se dividirá en tres fases diferenciadas. El primero de ello afecta al tramo que comprende aproximadamente desde la avenida de Mijas hasta los colegios María Zambrano y Tamisa. El segundo, que afecta a una zona industrial, transcurrirá desde los centros escolares hasta la fábrica del talco. Ambos trazados tienen una anchura de 24 metros que contará con acerado, aparcamiento, arcén, dos carriles por sentido y una mediana, según explicaron. A partir de este punto, el último de los trazados se desarrollará desde este último punto hasta conectar con el camino de Coín, a la altura de la Venta de la Morena. "Con esta actuación se pretende dotar a Las Lagunas de una ordenación urbanística digna y cubrir las deficiencias actuales en esta zona que se ciñen al camino de Campanales, facilitando con ello un desarrollo más sensato y sostenible además de garantizar que este área cuente con las infraestructuras, zonas verdes y demás parcelas de equipamiento, muy necesarias para el crecimiento que está experimentando esta parte de Mijas", expresó Ruiz, quien explicó que en estos momentos el proceso se encuentra en la fase de licitación de la redacción del proyecto.

Por su parte, Martín destacó que además se van a ejecutar "una red de abastecimiento de aguas, saneamiento, electricidad, alumbrado público y telefonía, entre otras canalizaciones, que no existen hasta el momento. Esto va a permitir la expansión del núcleo urbano". A su vez, añadió que "no se descarta el hecho de ampliar en un futuro la conexión por la zona de la Avenida Miguel Hernández, hecho que hasta ahora es imposible porque no cuenta con los informes sectoriales favorables de la Consejería de Medio Ambiente". El Ayuntamiento de Mijas ya ha estado informando a parte de los propietarios afectados por este desarrollo y continúa su calendario de reuniones para ir exponiendo a los residentes cada detalle de esta infraestructura.