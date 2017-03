Una consultora determinará la gestión de la piscina de Rincón

A falta de un año para que concluyan las obras de la primera piscina cubierta de Rincón de la Victoria, el ahora bipartito (PSOE-Ahora Rincón) se está planteando qué tipo de gestión van a tener cuando entre en funcionamiento. Si bien, abogan por la pública también son conscientes que las arcas municipales podrían no soportar ese gasto, entre otras razones, porque el Ayuntamiento está sometido a un plan de ajuste que por segundo año consecutivo no han cumplido. Precisamente la pasada semana, su ex socios de Izquierda Unida anunciaban que presentarán un moción al próximo Pleno para que se inicien los estudios sobre los costes que tendría la gestión pública de este equipamiento.

Sin embargo, y aunque PSOE y Ahora Rincón también abogan por ello, en el expediente que han iniciado para contratar a una consultoría externa especializada, preguntan por lo que costaría al Ayuntamiento prestar los servicios y el mantenimiento de las instalaciones pero también quieren ver cómo saldría si los adjudicasen a una empresa privada. "Lo que pedimos es que realicen un estudio económico financiero sobre gestión directa e indirecta. Es importante que sepamos cuánto le costaría al Ayuntamiento prestar los servicios", explicó el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Antonio Sánchez (PSOE) quien recordó que se trata de un edificio de 5.000 metros cuadrados más las pistas que habría que mantener, pagar los suministros y contratar a los monitores y conserjes. "Nosotros podemos querer una cosa pero hay que ajustarse a la cruda realidad. No tenemos dinero, y estamos inmersos en un plan de ajuste que impide realizar contrataciones", expuso el también portavoz socialista quien quiso responder a la exigencia de los ediles de IU. "Es fácil decir que debe ser pública pero sin saber cuánto va a costar. Los políticos adoptamos decisiones, y esta es muy importante porque afecta a las arcas municipales. Así que tendremos que hacerlo con un estudio técnico, valorar todas las opciones y buscar si es necesario nuevas fórmulas", agregó.

En la misma línea se manifestó el concejal de Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón) quien defendió la gestión pública del nuevo equipamiento deportivo pero en base lo que determinen los estudios económicos financieros. "Nosotros queremos ese modelo de gestión pero hay que ver si es posible. También podríamos barajar otras fórmulas en las que el Ayuntamiento tuviese el mayor control posible de las instalaciones y servicios así como de los precios que se establecerían para los usuarios", indicó el también teniente alcalde. El presupuesto de este proyecto es de 3,8 millones financiados íntegramente por el Ayuntamiento.