"Estoy convencido de que al final se demostrará que la denuncia era falsa"

Más de diez años y medio después de la denuncia que derivó en el caso Astapa y una vez que el juez ha dado por finalizada la instrucción de la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, el ex alcalde de la localidadAntonio Barrientos concede su primera entrevista para desgranar los detalles del auto.

-¿Cómo se siente tras un procedimiento tan largo y que aún no tiene fecha para su fin?

-En un estado de impotencia absoluta porque llevamos 11 años y acaba de terminar la instrucción, lo que me parece lamentable. Es una indefensión continua, sobre todo porque en este país se ha prostituido la presunción de inocencia recogida en la Constitución, convirtiéndola en presunción de culpabilidad. Y en todo este tiempo solo he declarado una vez, en diciembre de 2016, es decir, diez años después de que me detuvieran y después de haber estado seis meses privado de libertad. Pero, al menos, se ha sobreseído el proceso respecto a mi madre y hermano, así como una serie de familiares que jamás tuvieron relación alguna con el Ayuntamiento, por lo que era indecente que hubieran sido imputados en su día.

-A nivel personal eso habrá supuesto un alivio.

-Totalmente porque, dentro de la frustración, de la impotencia y la rabia que aún me embarga, estoy contento por ellos; pero también me siento fuerte por mí, porque sé que la verdad antes o después triunfará. Pero no tenía sentido, como tampoco la tienen otros indicios que se dicen que existen contra mí y que se despejarán en el juicio sin ninguna duda, el que imputaran a mi madre y a mi hermano, basándose en una presunta recalificación urbanística de una finca que era de mi familia desde 1840 y fue clasificada como suelo urbano en el PGOU de 1994, cuando yo ni siquiera tenía en mente estar en política, sin que haya habido ninguna recalificación desde entonces.

-Más de 10 años después de la denuncia que derivó en el caso Astapa y una vez que ha concluido la instrucción, ¿sigue pensando que el Ayuntamiento y su entorno funcionaban dentro de la legalidad?

-Ya lo he dicho en multitud de ocasiones y lo vuelvo a reiterar, la denuncia es falsa, y acreditado está. Cada vez que he tenido conocimiento de alguna posible ilegalidad la he denunciado ante la Fiscalía. Pero, aunque denuncié en siete ocasiones nunca obtuve respuesta. La primera fue en 2004 en relación a una manifestación por parte de un concejal sobre la presunta existencia de cajas de seguridad en entidades financieras con dinero ilícito procedente de extorsiones y comisiones por parte de algunos cargos de Urbanismo. La segunda, en 2006, cuando denuncié al que fuera tesorero por la venta con infravaloración de aprovechamientos urbanísticos, de lo cual paradójicamente se me acusa a mí ahora. Tuve que poner la denuncia hasta tres veces porque se perdió en la Fiscalía. La tercera vez, se la tuvimos que dar en mano al entonces fiscal jefe de Málaga.

-Pero el núcleo esencial de toda esta historia es la infravaloración de los convenios urbanísticos por los que el Ayuntamiento habría recibido cantidades muy por debajo de su valoración real.

-Yo siempre he actuado con la legalidad y siempre que he detectado o me han informado de alguna posible irregularidad lo he denunciado, como ya he dicho. Sobre la infravaloración de los convenios ya se verá, porque existen informes de reputados tasadores que dicen lo contrario. Y es que se basa en una denuncia inicial que es falsa, y tanto la denuncia inicial de la Fiscalía como el auto de la que fuera juez instructora eran un corta y pega de la denuncia; aunque incomprensiblemente en el auto de finalización de la instrucción, pese a que considerábamos que esa cuestión había sido superada, se vuelve a incurrir en el mismo error. Confío en que el fiscal concrete en su escrito de acusación los hechos y lo fundamente, porque el auto contiene errores de bulto. Sobre los convenios urbanísticos, como he dicho, hay informes que avalan la valoración y legalidad de los mismos, incluso alguno de los peritos judiciales han tenido que rectificar sus informes iniciales a la vista de los otros. Sin embargo, en la denuncia se alegaba por el señor Valadez que acudió a una empresa especializada para valorar algunos convenios, que resultó ser una empresa de construcción de Estepona, y el técnico al que dijeron consultar lo desmintió en sus declaraciones ante la policía y ante el juzgado. Además, todos esos convenios denunciados fueron defendidos por el propio denunciante, que además era el portavoz del grupo municipal socialista y miembro de la comisión permanente de Urbanismo. Hasta octubre de 2006 él votó y defendió cada uno de los convenios urbanísticos que luego denunció en noviembre de ese mismo año.

-¿Qué quiere decir con eso?

-Quiero decir lo que quiero decir, que él dictaminó favorablemente todos y cada uno de los convenios denunciados y que no puede alegar desconocimiento. Tenía un conocimiento exhaustivo de cada uno de los convenios y en algunos más que yo mismo. Por ejemplo, el convenio de Valle Romano, que fue, como el resto, totalmente impoluto, yo no estaba, no lo firmé, lo firmó el alcalde accidental, y tampoco lo voté porque me encontraba fuera de Estepona.

-Según el auto del juez, de los 38 convenios urbanísticos analizados sólo con siete de ellos Estepona habría perdido 20 millones.

-Han sido tres los peritos judiciales en esos 38 convenios y cada uno aboga por un método de valoración diferente. Hay una perito que dice que lo que se tenía que haber aplicado era la ponencia de valores y que aplicándola los precios eran mucho más bajos que los peritados por el técnico municipal, y hay en la causa, como antes he dicho, contrapericiales que indican todo lo contrario: que fueron beneficiosos para el Ayuntamiento. Incluso de 17 de esos convenios existe un informe realizado por los funcionarios, el interventor municipal y el departamento jurídico del área económica del Ayuntamiento el año pasado que decían que había 62 millones de beneficios para las arcas públicas de los cuales 35 se habían cobrado ya.

-Continuando en el terreno urbanístico, el juez también dice que por vía omisiva el Ayuntamiento habría dejado de ingresar otros 42 millones de euros de expedientes urbanísticos sancionadores que se han dejado caducar.

-Un expediente puede estar caducado y no prescrito. Caducado es que se puede reactivar y de hecho así se hizo y así fueron las instrucciones que yo di. En el caso de los campitos, que son la inmensa mayoría, yo di expresamente instrucciones de que si no se reactivaban los expedientes prescribirían y que se podría incurrir en responsabilidad, por lo que se pusieron en marcha unos 300 ó 400 expedientes precisamente para evitar la prescripción. O sea que sí se actuó y que tal prescripción de dichos expedientes de los campitos no existió en absoluto. Por otro lado, tengo un certificado que demuestra que en mi época se recaudaron en sanciones urbanísticas 1,2 millones en cinco años, y en la época del denunciante 7.900 euros en tres años. Pero es que, de otro lado, no parece lógico contabilizar unas multas, que ni siquiera han sido cuantificadas ni se sabe cuál hubiera sido el sentido de la resolución de los expedientes, como presunto perjuicio al Consistorio, porque sería como decir que el Ministerio del Interior cuenta con las multas de tráfico para equilibrar su presupuesto.

-Más allá del urbanismo, el instructor ve indicios de delitos en los contratos de obras y servicios realizados por todas las áreas del Ayuntamiento, desde la concesión de chiringuitos a la recogida de basura, pasando por las obras del Palacio de Ferias. Habla de contratos "a dedo", de fragmentación de contratos y hasta de facturas rebajadas.

-De todas aquellas presuntas irregularidades de las que yo he tenido conocimiento, como he dicho, las denuncié ante la Fiscalía. Más allá de eso, ni el departamento de contratación ni los servicios de inspección de control del Ayuntamiento me alertaron de que hubiera tal cosa, de saberlo lo hubiera denunciado como hice con las demás, por ejemplo con la concesión del servicio de basuras o en la posible ampliación del servicio de transporte urbano. Si se demuestra que alguien ha hecho eso pues tendrá que asumir su responsabilidad, pero yo nunca he tenido conocimiento de ello y mucho menos lo he autorizado. De hecho, he tenido conocimiento, pero después de mi imputación, de que el mismo denunciante daba contratos a dedo, omitiendo el proceso de contratación pública previa.

-Por otro lado, el juez considera que lo que el Ayuntamiento llamó esponsorización, patrocinio y donaciones de las empresas al Ayuntamiento, enmascaraban contrapestaciones exigidas a los empresarios si no querían ver frustrados sus negocios.

-Cuando tuve conocimiento de que un funcionario, un cargo político de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona presuntamente estaba extorsionando para eso que usted me dice a empresarios, yo lo denuncié en la Fiscalía Anticorrupción. Y no hay un solo expediente, que yo sepa, en el que exista tal vinculación.

-De los pagos de empresas con intereses pendientes con el Ayuntamiento también se habría visto presuntamente beneficiada su campaña electoral como candidato del PSOE a la reelección en 2007.

-Ya se lo dije al juez, desconozco los entresijos de la campaña porque para eso había un Director de campaña, y un comité electoral, del que formaban parte los denunciantes.Yo me encargaba de lo que hacen los candidatos, de ir a los actos. Lo que sí me ha manifestado siempre el maximo responsable de la misma, es que había sido una campaña limpia y que había sido financiada con un préstamo que se pidió por parte de los miembros de la candidatura.

-El juez cita al menos una aportación de más de 60.000 euros de una empresa constructora y otros 4.000 euros que eran para una campaña publicitaria del Ayuntamiento, pero que habrían acabado sufragando gastos de campaña.

-Yo no tuve conocimiento de eso ni lo hubiera permitido. Si eso fuese cierto, lo tendría que aclarar el director de campaña. No obstante el juez se basa en conjeturas que hace la policía en sus informes, que son de poco fiar y como muestra la denuncia que interpuse por falsedades con respecto a mi persona, que fueron ratificadas por el juez en un auto, aunque lo achacaba a la complejidad de la causa.

-Y está el concierto de Los del Río; aparte de que los gastos de hotel corrieran a cargo de una empresa vinculada con el Ayuntamiento, el juez señala que la actuación fue presuntamente abonados en metálico con "24 billetes de 500 euros" que salieron de su coche oficial de alcalde.

-El concierto de Los del Río lo pagué yo con dinero sacado del banco, como se demostrará, y punto. Nosotros vendimos una finca por 8 millones de euros, con reintegros en efectivo de más de medio millón de euros. ¿Habrá para pagar 12.000 euros del concierto de Los del Río? Nosotros no disponemos de otra cosa que no sean ingresos lícitos, prueba de ello es que no tenemos bloqueada, ni yo ni mi familia, ninguna cuenta bancaria ni ningun bien y ni siquiera he tenido jamás una sociedad, como así ha resultado de la investigación,aunque evidentemente eso tampoco sería delictivo.

-De los pagos realizados por estas mismas empresas además constan en el auto presuntos regalos a usted y otros miembros de la Corporación. Por citar algunos de lo que presuntamente se habrían realizado para su disfrute personal están la reforma de su vivienda, por más 200.000 euros, un viaje a San Sebastián para asistir al Festival de Cine, una estancia en un hotel de Londres, regalos varios en las Navidades de 2004, 2005 y 2006 o televisores de plasma.

-Todos mis viajes privados me los he pagado yo. Estuve en París viendo el Rolland Garros y me lo pagué yo, tuve una comida en un hotel de una persona con intereses urbanísticos en Estepona en el día de mi investidura, que lo podría haber metido como gasto oficial, pero como fue una cosa privada lo pagué yo, mi madre en este caso. Y voy a demostrar que todos mis viajes privados me los he pagado yo. Si hubiera querido viajar a través de la Mancomunidad podría haber recorrido el mundo, pero como delegado de Turismo de la misma solo fui a Fitur. Sobre mis dietas como alcade, tengo un documento del interventor municipal que certifica que en estos cinco años no llegan ni a 3.000 euros. En relación a la obra de mi casa lo tengo igualmente acreditado con la documentación oportuna (licencia, pagos, facturas, procedencia del dinero) y además que no fueron 236.000 euros sino muchísimo menos, ni siquiera una quinta parte. Compramos una casa, en primera linea de playa, a una persona sin relacion ninguna con el Ayuntamiento, pagada por mi madre con transferencias bancarias y declarada en el impuesto de patrimonio. Una casa adosada de 132,5 metros cuadrados, con 12,5 metros de terraza por la que se abonó 580.000 euros. Pagar esa cantidad, supone 1.774 euros por metro cuadrado de obra, un auténtico disparate, cuando eso no cuesta ni el metro construido en un solar vacío. Todo lo demás es falso, ¿quién se iba a vender por un televisor de plasma? Además de que nunca he estado en el Festival de Cine de San Sebastián ni tampoco en Bilbao. Por cierto a Londres fue como representante del Ayuntamiento un concejal del Partido Popular, ya que era un viaje importante para la promoción de Estepona. Y con respecto a los regalos de Navidad, también aparecen como destinatarios de ellos miembros de la Policia, Guardia Civil e incluso los mismos denunciantes, por cierto regalos de cortesía sin ningún valor económico. Todo lo demás es producto de la maledicencia y de una pésima investigación policial.

-Usted ha reiterado en varias ocasiones que la denuncia era falsa, pero precisamente el juez instructor habla en su auto de cierre de la investigación de que "no está de acuerdo en las aseveraciones efectuadas por algunos investigados de que la denuncia contenía un cúmulo de falsedades", porque tras todas las diligencias practicadas ve indicios de prácticamente todos los delitos contra la administración pública.

-La denuncia es falsa, lo digo y lo seguiré diciendo, otra cosa es que si alguien ha cometido alguna ilegalidad sobre esa persona recaiga el peso de la ley, pero yo reitero que ya denuncié aquellas irregularidades de las que tuve conocimiento. Pero lo que el juez instructor expone en el auto es eso, que cree que existen indicios, pero lo que habrá es que acreditar y probar en el juicio lo que es o no cierto. Pero el auto del juez, con todos los respetos, contiene errores de bulto, como hablar de indicios de irregularidad en expedientese en el que los mismos peritos judiciales a los que el le asignó la investigacion , dicen que cumplieron el procedimiento legalmente establecido y que no hay nada que objetar.

-Después de tanto tiempo, ¿se siente ya juzgado?

-Se ha escrito ya tanto que a uno le salen callos en el corazón. Al principio nos trataban como si fuéramos criminales. Según leo hay personas relevantes acusadas de desfalcos millonarios, algunos incluso condenado con sentencia firme, y no he visto a nadie en la cárcel, Ahí están los casos de Rato, los Pujol o gente relacionada con la Casa Real, y sin embargo yo estuve seis meses privado de libertad preventivamente.

-¿Se siente ya recuperado?

-El camino hasta la sentencia final aún es largo. Al principio fue muy duro. Se te pasan por la cabeza malos pensamientos, pero con la ayuda de mi familia salí adelante. Ahora he tenido un hijo, y además tengo la ventaja de que soy médico, y he retomado mi profesión. Me he tenido que reinventar. Trabajo en Urgencias en Algeciras y además tengo mi propia clínica privada en Estepona. Porque yo no me escondo ni de nada ni de nadi. Hay mucha gente que me quiere y que me aprecia, incluso gente del mismo partido con la que sigo teniendo relación, altos dirigentes del PSOE en aquellos momentos o incluso con gente del PP. Pero tengo la fuerza y la tranquilidad de que al final se demostrará que sigo siendo inocente de aquello por lo que se me ha investigado.