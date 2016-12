La crisis de gobierno de Rincón le deja con un Presupuesto prorrogado

Rincón de la Victoria tendrá que empezar el año con un Presupuesto prorrogado. Las cuentas que han presentado a los grupos de la oposición (PP, PA, Ciudadanos y concejal no adscrito) no les han convencido en ninguna de las dos reuniones que han mantenido. Y ahora sí necesitan contar con su apoyo dado que el equipo de gobierno (PSOE, Ahora Rincón, IU) está en minoría. Hace justo dos meses presentaban el ejercicio económico para 2017 dotado con 38,3 millones de euros de gastos y 40,8 de ingresos, pero cinco días después, cuando se iba a aprobar en Pleno, estalló la crisis de gobierno precisamente por ese Presupuesto que parecía cerrado. El PA exigió a última hora una partida de 184.000 euros para contrataciones en la Empresa Mixta de Medio Ambiente que le costó el cese ya que el resto de socios lo tildaron de "chantaje político". La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local establece que la aprobación definitiva del Presupuesto por el Pleno habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior. De no ser así, se prorrogan automáticamente los del último ejercicio.

No obstante, y a pesar de que comiencen el año con el prorrogado podrían llegar a un consenso que les permitiese aprobar un nuevo documento económico. De hecho, a la vuelta de las fiestas navideñas volverán a mantener una nueva reunión todos los grupos que constituyen la Corporación.

El Partido Popular está dispuesto a apoyarlos, pero pone sus exigencias. Entre otras, que contemple una partida para llevar a cabo el proyecto del Parque Periurbano de Benagalbón. Esta actuación diseñada por el anterior gobierno liderado por Francisco Salado (PP) requería de una inversión de 1,7 millones de euros, de los que la Diputación Provincial de Málaga aportaba 500.000 euros. "No estamos cerrados a nada y apoyaremos cualquier propuesta que sea coherente que por supuesto no implique subida de impuestos, que reduzca el gasto y que tengan en cuenta determinadas inversiones", comentó el portavoz económico del PP, Antonio Fernández quien citó además del Parque Periurbano "otras inversiones generadoras de empleo" como pueden ser las mejoras de accesos a determinadas urbanizaciones o en las instalaciones deportivas, sobre todo, en los campos de fútbol. "Faltan 2,7 millones de euros que hay que atender y pagar este año y para los que durante todo este tiempo hemos estado proponiendo acogernos al Fondo de Ordenación y al Principio de Prudencia Financiera. Esto nos permitía liberar dinero para atender pagos de Tesorería hasta 2019 a razón de dos millones los tres primeros, y un millón el último", explicó Fernández quien también considera que podrían acordar unos presupuestos trianuales que permitirían tener "una visión de futuro" de forma que "obligaría a muchas cosas y resolvería muchos problemas".

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón) también se mostró dispuesto a llegar a ese consenso para que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria tenga un Presupuesto nuevo para 2017. No obstante, aseguró que con el prorrogado están cubiertos "todos los servicios básicos municipales". "Hemos estado manteniendo reuniones con todos los grupos de la Corporación y vamos a analizar las propuestas presentadas por el PP. De momento, aunque es difícil tratamos de marcar un punto de partida, no obstante, hay voluntad de diálogo y de negociación para no retrasarlos más", expuso Moreno quien dijo desconocer la propuesta del PP para hacer unos presupuestos trianuales. Con respecto al Fondo de Ordenación, el edil de Economía y Hacienda comentó que los técnicos municipales están elaborando un informe para saber si entonces y ahora cumplen los criterios y requisitos necesarios para acogerse. A la exigencia de incluir una partida para la construcción del Parque Periurbano, Moreno recordó que "tienen un margen muy estrecho". "Este año tenemos que hacer frente a dos millones de euros de la amortización de un préstamo y los ingresos no aumentan. Es más, disminuyen por la bajada del IBI y el aumento de ayudas a la ciudadanía para pagar este impuesto. Es difícil afrontar más gastos", reconoció el concejal quien espera llegar a acuerdos con el resto de grupos para "garantizar la estabilidad económica del Ayuntamiento".