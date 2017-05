Un juez declara nulo un Pleno denunciado por el PP en Vélez

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga ha declarado nulo el Pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga del pasado septiembre en el que no se incluyó en el orden del día una moción propuesta por el PP con la que pretendía debatir "un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales". Ésta venía a colación de la inclusión en el gobierno de José Antonio Moreno Ocón, concejal que entonces pertenecía al grupo no adscrito tras haber sido expulsado de Ciudadanos por triplicar la tasa de alcoholemia en un control policial.

Así, el portavoz del PP, Francisco Delgado Bonilla, entendía que se había incumplido el pacto antitransfugismo, llevando así la moción a la sesión plenaria. Moreno Ocón se había incorporado como concejal de Educación y Comercio, dando la mayoría absoluta al alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) quien ya gobernaba con PA y Gipmtm. En la sentencia que dio a conocer ayer el edil popular se recoge que la decisión del alcalde conculca el derecho de participación política del PP, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española. Según la sentencia, contra la que cabe recurso, "la Alcaldía no puede unilateralmente erigirse en órgano que determine lo que puede y no puede ser debatido por el Pleno, o las cuestiones que, siempre según particular su criterio, tienen o no fundamento y sentido". "La potestad de configuración del orden del día debe ser ejercitada con la debida "mesura y ponderación", añade.

Existe una constante vulneración de los derechos fundamentales de la oposición"Francisco DelgadoPortavoz del PP

Delgado Bonilla afirmó que este fallo, en el que también se condena al Ayuntamiento al abono de las costas judiciales, constata que "desde el inicio de este mandato, existe una constante vulneración de los derechos fundamentales de la oposición y un déficit democrático". El Ayuntamiento va a recurrir la sentencia, ya que según argumentó la propuesta del PP sólo pretendía crear "inestabilidad" en el gobierno y recordó que son ellos quienes tienen la potestad de decidir el contenido de los plenos. Además contaba con un informe jurídico favorable.

"Esto era una discusión donde el PP quería establecer dudas sobre el gobierno, pero no era un asunto que afectase a la vida diaria del Ayuntamiento ni a su gestión", expuso el regidor quien añadió que la sentencia no tienen ninguna consecuencia sobre la incorporación de Moreno Ocón en el gobierno, ahora como concejal de Patrimonio y Contratación.