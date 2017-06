"Hubiese sido dejadez de funciones dejar al bipartito dos años más"

-¿durante el acto de investidura, reconoció que interponer una moción de censura fue "una decisión difícil". ¿Su mayor problema era encajar a José María Gómez Muñoz en las negociaciones?

-No. Lo que si es cierto es que las relaciones personales en un equipo de gobierno son fundamentales para la buena parcha de éste. Y era obvio que nuestras relaciones estaban rotas completamente. Encajar esa situación sí que era complicado. Pero lo hemos hecho con mucha generosidad por ambas partes. Gómez Muñoz no tiene ninguna delegación y cede el protagonismo a su compañero, y yo he aparcado también esas rencillas históricas. Al final, bien vale el objetivo que es sacar a Rincón de la Victoria de la situación de parálisis total donde la ha metido el anterior equipo de gobierno. Nosotros nos presentamos a unas elecciones con un programa electoral con la idea de gobernar y sacar adelante a Rincón, por tanto, sería dejación de funciones dejar al bipartito dos años más finiquitando la poca esperanza de recuperación que tenía.

-¿Cree que los vecinos han entendido esa alianza?

-Cuando he salido a desayunar, la gente no ha parado de saludarme y felicitarme. Casi todos repetían lo mismo: Ya era hora. A continuación se quejaban de lo mal que estaba el municipio, sobre todo de la limpieza y el abandono de las áreas verdes. Así que estoy contento por esos mensajes de ánimo y de percibir que querían que volviese. Y no han sido ni una ni dos, han sido muchas las muestras de cariño.

-¿No teme que le pueda pasar factura de cara a las próximas elecciones municipales?

-Ha sido un paso muy arriesgado. El ciudadano está esperando que sea mejor y si no cumples con esas expectativas puede pasar factura. Y en mi caso es arriesgado porque la situación de Rincón de la Victoria aboca a que no podamos hacer grandes proyectos ni grandes inversiones en el municipio. Pero también creo que el ciudadano, viendo como está Rincón de la Victoria no me está pidiendo eso, lo que quiere es que recuperemos la normalidad, es decir, que las calles estén limpias, los jardines cuidados o que las playas estén decentes y óptimas para el verano. Lo que piden es atención, que los trates bien, que los escuches y soluciones sus problemas cotidianos. Si eso conseguimos hacerlo estos dos años, estoy convencido que volverán a apoyarnos en las próximas elecciones. Está en nuestras manos a pesar de la caótica situación económica que tiene Rincón porque muchos de esos servicios esenciales se están prestando con pequeñas y medianas empresas que no se les paga. Así que como no tenemos una máquina del Banco de España de hacer dinero tendremos que transmitirles confianza con un plan de pago que se puede cumplir y que somos un equipo de gobierno responsable y que cumplimos los compromisos. Como ejemplo, los cementerios que sólo se atienden "servicios urgentes" con una deuda de 80.000 euros. Eso es esperpéntico.

-¿Qué ha hecho tan mal el bipartito para dar el paso?

-Se han dedicado a gobernar en lo intrascendente. Mucha parafernalia, vistosidad en eventos de cara a la galería y los grandes titulares. Por poner un ejemplo, los bautizos y comuniones civiles o declaraciones para el municipio como limpio de energía nuclear. Eso no soluciona los problemas de los vecinos. Se han perdido en un mundo de ensoñaciones y en el día a día han demostrado que no saben gobernar. Anaya ya lo demostró antes de 2011 cuando gobernó con el PSIRV, y lo ha demostrado en ésta. Con el plan general se han dedicado todo el tiempo a decidir cuál era el modelo hasta dejar pasar dos años sin hacer nada, con la piscina discutiendo si gestión pública o privada. Los dogmas que tienen no los dejan avanzar, tanto que tenían reticencias a negociar con los bancos para tratar de bajar el tipo de interés porque pensaban que era plegarse a ellos. Eso es dejadez de funciones por parte del concejal de Hacienda. También el sectarismo que tienen con proyectos como el del Parque Periurbano que era del PP. Así, estaba todo paralizado.

-¿Y algo que hayan hecho bien?

-¿Algo que hayan hecho bien? Convencer a la Junta por fin de abrir el consultorio de Torre de Benagalbón, si eso se puede incluir como un gran logro. Bueno, eso se lo pongo en su haber.

--¿ Va a mantener alguna de sus políticas como le pidieron desde el PSOE o Ahora Rincón, caso de los presupuestos participativos o las asambleas?

-Muchas de esas asambleas no servían para nada, estaban manipuladas. Fue idea de la izquierda radical de Podemos y del PSOE e IU que entraron en su juego, pero no sirven para nada. ¿De qué sirve consultar cosas intrascendentes como si la caseta oficial se pone en un lugar u otro o dónde celebrar la comida de los mayores? Para mí eso no es participación ciudadana, eso es algo insustancial. ¿Por qué no llevaron a debatir la retirada del proyecto del paseo marítimo de Torre de Benagalbón? Ese sí es un proyecto trascendente y prioritario del municipio. Esa es la auténtica participación, responder a una inquietud vecinal que tiene incluso una plataforma. Pero en eso no creen, e imponen su criterio. Para mí todo eso es una falsa. Con los presupuestos participativos igual, ellos llevaban sus propias propuestas. Ponían cartas sesgadas para decidir entre el blanco y el negro pero no el resto de los colores. La verdadera participación la pusimos en marcha nosotros con los consejos sectoriales donde están representados los colectivos. Lo interesante es potenciar el asociacionismo y no el individualismo,

-¿Va a convocar esa consulta para el paseo marítimo de Torre de Benagalbón como le reclamó al bipartito?

-Yo creo que hay que preguntar a todos los vecinos. A los de primera línea de playa, a los de segunda y tercera. A todos, porque son ellos quienes van a disfrutarlo. Tenemos que preguntarles si quieren un paseo marítimo más blando o más duro; y en función de eso analizaremos la situación. No obstante, en mi anterior mandato ya dejé claro a Costas que el paseo ecológico de Los Rubios debía estar en esa línea. De forma, lo que hacía falta era mejorarlo con iluminación para que se pueda disfrutar durante todo el día. Y el tramo que está más en litigio, desde el arroyo Granadillas hasta Las Gaviotas, es el que someteremos a consulta.