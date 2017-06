La empresa Axaragua aprueba nuevas medidas para salvar sus cuentas

La empresa de Aguas y Saneamiento de la Axarquía, Axaragua, atraviesa una situación difícil. Con una deuda cercana a los 6 millones de euros y unas pérdidas anuales de 700.00 euros, el Consejo de Administración busca una solución para tratar de salvarla. Un trabajo que llevan elaborando desde hace meses en base a los informes de los técnicos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía y de una auditoría externa que les insta a la ejecución de un Plan de Ajuste Económico Financiero. Éste además viene determinado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como a la Ley de Bases de Régimen Local que les obliga a su aprobación ya que las empresas públicas no pueden ser deficitarias.

Ese plan de ajuste conlleva una serie de medidas de contención de gasto, reducción de costes y de cambios en el sistema de tarificación. Éste además, según explicó ayer el vicepresidente de la institución comarcal, Juan Peñas, viene determinado por la Ley ya que hasta ahora Axaragua sólo estaba tarificando el tramo variable que va en función del consumo, y no se aplicaba un fijo. Esto significa que las viviendas vacías o segundas residencias no pagaban el canon de depuración. "La legalidad vigente establece que la ordenanza de la tasa por prestación del servicio de depuración tiene carácter general y obligatorio sin excusa del pago siempre que la vivienda se encuentre conectada al mismo, con independencia de su utilización o no", explicó Peñas quien hizo mención al informe del secretario.

Con respecto a la modificación que experimentarían tanto las tarifas de depuración y saneamiento comentó que "tendrán una repercusión mínima en los consumidores e incluso familias que incluso nada". El documento económico fija para un consumo medio de entre 20 y 25 metros cúbicos donde se encuentra el 85 por ciento de la población, una subida de 11 céntimos bimestralmente para la tasa de depuración y de 0,41 en el agua en alta. "Esto supondría en el recibo un incremento de 26 céntimos mensuales, o lo que es lo mismo, 3'12 euros al año", reflejó Peñas quien ha recordado que "la actualización no se realizaba desde 2010 la residual y la de potable en 2008".

El presidente de Axaragua, Gregorio Campos, quien anunció la aprobación de medidas para reducir costes como los nuevos concursos para el control de las aguas así como para los programas de vigilancia y control de vertidos apeló al consenso de todos los grupos políticos para aprobar el plan y tendió la mano "a todos las fuerzas políticas que forman parte de la Junta General de Axaragua para que aporten propuestas encaminadas a garantizar la viabilidad de la empresa".