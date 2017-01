"No entiendo cómo los enfermos con cáncer nos vemos en desamparo"

Se operó de un cáncer de mama, que le dejó secuelas en la movilidad de un brazo y una discapacidad reconocida por el Centro de Valoración de la Junta de Andalucía del 41%, tras lo que solicitó la baja laboral permanente, que le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pese a contar con los informes médicos favorables. Acudió a los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 12 de Málaga dio la razón al INSS al considerarla "apta" para trabajar. Ahora, mientras prospera su recurso, Rosario Cortés, vecina de Mijas, ha vuelto a trabajar, y a recaer. "En el momento en que he esforzado un poco más el brazo ya tengo el pecho mucho más inflamado", comentó esta mijeña, que asegura que los dolores que sufre son insoportables.

Cortés comenzó a trabajar como ayudante en un vivero a principios de año. Dos días después no tuvo más remedio que pedir la baja. "Me he tenido que ver obligada a buscarme un empleo porque según la sentencia estoy apta para trabajar mientras que mis secuelas se han visto agravadas. Se me ha inflamado el pecho, el linfedema ha empeorado y mis dolores son más fuertes ahora. Yo ya sabía que esto iba a pasar, pero no tenía otra", agregó.

Hace dos años que los médicos le detectaron un cáncer de mama. Entonces trabajaba como cajera en un hipermercado, pero tras conocer la noticia la empresa decidió no renovarle el contrato. Tras varios meses cobrando la baja laboral el informe del tribunal médico de la Seguridad Social consideró que no se le debía declarar la incapacidad permanente por las secuelas que le había dejado la enfermedad. Además de un linfedema, un edema en la mama y una necrosis producida por la radioterapia, tiene dos roturas en las costillas, por lo que acude a rehabilitación dos veces por semana. Los informes médicos le desaconsejan realizar esfuerzos con los brazos y coger peso.

En casa la situación tampoco es fácil, apenas puede hacer la mayoría de las cosas cotidianas sin ayuda de su marido. "Hay muchas cosas que no puedo hacer porque sé que se me inflamaría el pecho y que las costillas se me resentirían otra vez. No puedo coger peso, ni limpiar los cristales o estrujar la fregona. No puedo llevar una vida muy normal", manifestó esta mijeña, que está a la espera de una operación de reducción de pecho en los próximos meses "para ver si así mejora un poco y se reduce el dolor".

Ante esta situación, Cortés ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma digital Change.org, para pedir el amparo institucional para aquellas personas que sufren secuelas tras el cáncer y se ven obligadas a trabajar. "Estoy luchando con esta recogida de firmas para que a las personas que hemos pasado por un cáncer y se nos quedan unas secuelas bastante limitantes se nos reconozca el grado de incapacidad total", apuntó. Hasta la fecha ya son 1.122 los firmantes en apenas una semana. Paralelamente, esta misma semana tiene previsto iniciar una recogida de firmas en papel en el municipio.