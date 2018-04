El equipo de gobierno confía en el archivo del caso del PGOU marbellí

El portavoz del equipo de gobierno de Marbella, Félix Romero, mostró ayer su confianza en que la Justicia archive el caso sobre la supuesta falsedad en el acta del pleno del 29 de julio de 2009 en el que se aprobó el PGOU de forma provisional; después de que la Audiencia ordenara su reapertura; ya que, ha dicho, "aquí no se ha cometido ningún delito ni ninguna irregularidad".

Romero señaló que, tras el archivo provisional que decretó el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, la Audiencia ha pedido practicar unas diligencias en un caso "notoriamente descafeinado". El procedimiento "se inicia planteando que hay una falsificación del PGOU y los últimos planteamientos que vemos en las resoluciones judiciales indican que todo lo más que puede haber es una redacción errónea sin mala fe del acta -de dicho pleno de julio de 2009-", indicó. El portavoz recordó que el caso se ha archivado en tres ocasiones, después de que en 2010 lo hiciera en primera y segunda instancia y ha pedido al grupo municipal socialista que "reaccione y reconozca que la denuncia es falsa cuando se produzca el futuro archivo". Además, acusó al PSOE de "estirar durante ocho años un chicle que no va a ninguna parte". "Volveré a dar una rueda de prensa, dentro de no mucho tiempo, para hablar de otro archivo. Donde no hay un delito o una irregularidad no puede haber un procedimiento judicial por más que, de forma torticera, algunos quieran estirar ese chicle", agregó.

Por último, reiteró que "aquí no se ha cometido ninguna irregularidad ni en 2010 ni posteriormente por lo que sólo hay una utilización espuria de la Justicia para otros fines". "El PSOE no quiere que se haga justicia, sino un rédito político, por lo que, cuando el caso se archive de nuevo, volverá a darle vueltas a ver cómo lo puede reabrir", concluyó.