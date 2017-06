El ex gobierno de Rincón quiere estar en el Consejo de Emmsa

Los concejales del PSOE, Ahora Rincón, Izquierda Unida y el edil no adscrito se quejaron ayer de no tener representación en el Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Medio Ambiente (Emmsa). Concretamente, denunciaron que "el equipo de gobierno haya eliminado la representación de la oposición" en dicho órgano. Sin embargo, no tienen en cuenta que sí estará Ciudadanos, grupo que aunque apoyó la investidura del popular, Francisco Salado, pero que no forman parte del equipo de gobierno.

"Están mintiendo porque fue cuando Encarnación Anaya (PSOE) era alcaldesa cuando se decidió que Elena Aguilar, portavoz de Ciudadanos sustituyese en dicho Consejo a Antonio Moreno de Ahora Rincón. Así que lo que hemos hecho es respetar el acuerdo plenario aprobado antes de la moción de censura", expuso el regidor. Si bien es cierto, que entonces, ya el PSOE y Ahora Rincón estaban en minoría a la hora de la toma de decisiones. "Además ninguno de ellos merecen por mérito estar en la Emmsa. No tienen legitimidad porque llevan un año sin convocar el Consejo, ni siquiera para las cuentas que había que presentarlas en marzo", añadió el alcalde quien recordó que éste sólo está conformado por cinco miembros, de los que uno de ellos es un técnico.

Así, ninguno de los tres grupos municipales y el concejal no adscrito, consideran que Ciudadanos sea oposición. "Está claro que Ciudadanos en Rincón participa de forma encubierta en el gobierno del municipio. Asistiendo a reuniones de trabajo del Gobierno municipal con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo; o supervisando las obras de la piscina cubierta", denunciaron en un comunicado conjunto. Donde sí tendrán todos representación es en la empresa municipal de la vivienda, Emviria.