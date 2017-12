El gobierno de Vélez quiere bajar la crispación en los Plenos

Entre las preguntas de ciudadanos preocupados por una situación concreta del barrio, de su colegio o de algún proyecto sobre el que tienen interés, se cuelan algunas otras en la que ya el tono rechina. Algún vecino coge el micrófono y entre insultos, formulaciones inadecuadas o injurias sobre algún concejal consigue empañar el cierre de la sesión plenaria. Y el problema es que desde hace varios meses en Vélez-Málaga está ocurriendo con demasiada frecuencia. La última sesión, en la que todos los asistentes coincidieron en tildar de "esperpéntica" y de "sobrepasar todos los límites" ha sido la gota que ha colmado el vaso y por la que el gobierno municipal veleño estudia fórmulas para poner coto a la crispación que se está generando en las sesiones plenarias.

Por eso, el alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), explicó que están barajando la modificación de la intervención del público para evitar situaciones violentas como las que se produjeron en la sesión ordinaria del mes de noviembre. Por eso, según explicó están pensando en la posibilidad de solicitar a los vecinos que registren previamente sus preguntas y que usen la comisión de quejas y sugerencias que el Ayuntamiento puede constituir al tener la declaración de municipio de gran población. En este sentido, recalcó que la medida es sin ánimo de privarlos de su participación "pero haciéndolo de una forma más tranquila".

"Desde el minuto uno en que terminó el Pleno, nos preocupó que la imagen que se pudo trasmitir de la ciudad y de los vecinos no era agradable. Entonces empezamos a estudiar el reglamento para ver como podíamos hacerlo sin que por supuesto quedase privada la participación", comentó el regidor sobre la ordenación de este último tramo de la sesión. "Yo pediría más tranquilidad para que la imagen de nuestro municipio no se vea dañada. Es muy bueno entablar diálogo entre vecinos y Corporación pero no puede hacerse con medidas verdades o falsas interpretaciones", lamentó Moreno Ferrer quien insistió en que "los vecinos van a tener sus cauces de participación". "No vamos a privarles de tener respuesta y si se hace por escrito conseguimos por un lado tener toda la información y evitar que cualquier vecino en caliente diga cosas de las que luego se pueda arrepentir", añadió el regidor quien también pidió a todos los grupos políticos "serenidad". "El objetivo no es privar a ningún vecino de sus derechos a que le respondamos pero sí que tenemos que terminar con una situación que muchas veces es alimentada por algunos grupos políticos", sentenció.

Por su parte, la formación de Podemos que reconoció que "las últimas sesiones plenarias del Ayuntamiento de Vélez-Málaga no han sido nada ejemplificantes" considera que esta medida pueda suponer "una mordaza a la participación por medio de un órgano que hace cinco años debería estar funcionando".