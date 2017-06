Los liquidadores del CIO Mijas piden a la Junta que "ordene" el pago a los trabajadores

Los liquidadores del CIO Mijas, ubicado en dicha localidad malagueña, han solicitado a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía que "ordene el pago de la cantidades adeudas a los trabajadores", que son 33 nóminas, "con urgencia". Así lo aseguraron a través de un comunicado, en el que han apuntado que también se ha solicitado el abono de las facturas de la luz, el agua y el importe del contrato del servicio de seguridad. Estas peticiones las basan fundamentalmente, explicaron, "en la memoria justificativa de la necesidad de asumir por parte de la Dirección General de Formacion Profesional para el Empleo los gastos necesarios para garantizar la integridad de los activos de CIOMijas, en tanto se culmina su proceso de liquidación para integrarlo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mediante la cesión global de sus activos y pasivos, elaborada por el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García". En esa memoria, precisaron, se afirma que "dado que el proceso de transición de los consorcios al SAE no está exento de complejidad y dificultades, es necesario atender los gastos necesarios, urgentes e imprescindibles que resultan perentorios y cuya ejecución no puede demorarse a la aceptación de la cesión global, para garantizar la integridad de los activos, así como el buen fin del propio proceso". Asimismo, según los liquidadores, se añade en la memoria que como consecuencia de esta situación, "se hace necesario asumir por parte de la Dirección General los gastos necesarios, urgentes e imprescindibles que resultan perentorios, no pudiendo demorarse a la aceptación de la cesión para asegurar el buen fin del proceso de cesión global durante el periodo que queda para concluir esta operación que se estima en tres meses".