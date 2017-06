Las 103 medidas para impulsar Rincón

El Partido Popular, ahora en el gobierno de Rincón de la Victoria, tendrá que realizar una auditoría interna a las empresas municipales para mejorar su viabilidad económica y gestión; no podrá subir ningún impuesto salvo directrices de las administraciones superiores; redactar una ordenanza para la prevención y control de ruidos o crear planes específicos de actuación para el empleo de jóvenes y mayores. Éstas son sólo algunas de las 103 medidas que el Partido Popular tendrá que llevar a cabo en los próximos 24 meses. Forman parte del acuerdo de investidura con Ciudadanos y son de obligado cumplimiento, salvo que la situación económica del Ayuntamiento no lo permita. Así lo establece una cláusula de este acuerdo que dio paso a la moción de censura que llevó a Francisco Salado a la Alcaldía desbancando a la socialista Encarnación Anaya.

Un pacto de lealtad, según el PP

"Vamos a intentar que se cumplan el cien por cien. Aquellas que no sean posible será porque la situación económica del Ayuntamiento no lo permita. Pero ya le hemos expresado a Ciudadanos que tendrán toda la información de primera mano y si alguna no se puede cumplir, como es un pacto de lealtad, dejamos reflejado la coletilla 'siempre que las condiciones económicas lo permitan' y ellos eran conscientes de eso porque sabían cómo estaba el ayuntamiento", comentó el alcalde, Francisco Salado (PP) al respecto del cumplimiento del centenar de medidas. "La gran mayoría de ellas se van a cumplir", aseveró el regidor, quien también apostilló que "muchas de ellas estaban en nuestro programa electoral y si necesitan de unos recursos económicos que no tenemos y no se pueden hacer, tendremos que explicarlo". El acuerdo también fue rubricado por el concejal del PA, José Luis Pérez, que sí forma parte del gobierno junto a los populares.