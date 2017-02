Un museo al aire libre en Estepona

Martín se coloca sobre la flecha que le indica la posición exacta desde la que observar el mural vertical más grande de España, Día de Pesca, obra del artista José Fernández Ríos, realizado en la fachada de seis bloques de viviendas de la calle Terraza y que ocupa casi mil metros cuadrados de superficie. Solo desde ese punto en concreto Martín consigue ver por completo al pescador capturando su pieza. Una vez capturado el momento, continúa calle abajo hacia la barriada Primavera en busca de dos nuevas obras, Madre amorosa y La mirada de un niño, ambas de Francisco Alarcón. Así hasta completar los más de una treintena de trabajos que conforman la Ruta de Murales Artísticos de Estepona que el ayuntamiento puso en marcha en 2012 para convertir fachadas de edificios en lienzos de gran formato. "Aspiramos a convertirnos en un referente del arte urbano a nivel internacional", manifestó el alcalde, José María García Urbano, quien explicó que la ruta se ha convertido en todo un reclamo para los turistas y un sello propio de la oferta cultural del municipio.

El proyecto cuenta con obras de diferentes artistas y estilos, entre las que destaca Regando el Jardín, una obra hiperrealista en la que una niña riega con una manguera el árbol que está plantado en la avenida Andalucía. Un juego visual que no deja indiferente a vecinos y visitantes. O Reflejos del Jardín, un auténtico jardín vertical al que no le falta detalle y que llena de colorido las fachadas del entorno del orquidario. "Esto es una maravilla, la zona ha cambiado mucho, nunca había visto nada así en otro sitio", expresa María Dolores, que regenta un comercio en la calle Terraza, quien asegura que "hay gente que viene solo para ver los murales o que llegan a la tienda preguntando por alguno en concreto". "El poder dar una vuelta por el barrio y encontrarte con obras como estas en los edificios creo que es algo que no se ve en todos lados, me gusta mucho", afirma Vicky Alaminos, quien destaca entre sus favoritas la obra de Ana Torralba, 6 segundos de oscuridad, que representa un faro de 30 metros de altura. "Creo que va muy bien con el entorno", sostiene. Agustina Martín, por su parte, guarda especial cariño al mural dedicado a los pescadores realizado por Joaquín Aguilera. "Una de las barcas lleva el nombre de la de mi padre, Trucha, que falleció poco antes", explica.

Pero la Ruta de los Murales Artísticos no concluye aquí. El ayuntamiento ha anunciado recientemente la celebración del I Concurso Internacional de Murales en el que un total de diez artistas llevarán a cabo sus obras, de forma simultánea, y en diferentes espacios de la ciudad. Por otro lado, también se va a celebrar un concurso dirigido a jóvenes artistas que concluirá con un mural más, según avanzo el alcalde. Al mismo tiempo, con motivo del 80 aniversario del Guernica, antes del verano se recreará esta obra en la fachada de un colegio.

Por otra parte, García Urbano destacó que el coste del proyecto para las arcas municipales está siendo mínimo, puesto que la mayoría de las obras están siendo financiadas por empresas patrocinadoras o galerías de arte. "Lo que sí es importante es la repercusión económica que está teniendo la Ruta de los Murales en la ciudad. Hay gente que viene expresamente para ver los murales", apuntó.

Un mural dedicado a los niños refugiados, titulado In Memoriam, obra conjunta de Pilar Castañón y María Romero; otro que reivindica la lucha por la igualdad de género, Sueños de Libertad, de Francisco Alarcón; y otra en homenaje a Cervantes por el 400 aniversario de su muerte, Quijote del siglo XXI, de Curro Leyton, son otras de las obras que completan el catálogo. Néstor Plada, Juanjo San Pedro, Conchi Álvarez, Eric Aman, Joaquín Aguilera, Blanca Larrauri, Miguel González, Encarna de Hoyos, Javier Infantes, Cecilia Salinas, Juan Abia Presa, Elena Aguilera y el colectivo Moraga del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre completan la lista de artistas que, de un modo u otro, han contribuido a la creación de este museo al aire libre.