Dos nuevos investigados por los chiringuitos de Torremolinos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos ha citado a declarar a dos nuevos investigados por la supuesta inactividad municipal ante las múltiples quejas recibidas por los vecinos de la zona dadas las molestias ocasionadas por los chiringuitos que funcionaban como discotecas. Los dos nuevos presuntos implicados en este caso son los responsables del departamento de multas del Ayuntamiento del municipio entre los años 2010 y 2014 y se suman a los tres ex concejales y al ex alcalde Pedro Fernández Montes, también investigados por este asunto. Precisamente ayer estaban citados a declarar los ex ediles de Aperturas, Playas y Medio Ambiente, Alicia Cerdán, Francisco Carmona y Plácido González, respectivamente. Sin embargo, estos dos últimos presentaron el pasado jueves ante el juzgado al abogado que los representará en esta causa, por lo que el juez dictó una providencia un día después en la que informaba de que se pospondría la declaración de los ex concejales al próximo 21 de marzo.

Ese mismo día también deberán declarar en calidad de investigados los dos técnicos municipales que se encargaron del departamento de multas en los años en los que se registraron multitud de denuncias vecinales por las molestias generadas por el ruido de los chiringuitos de Los Álamos y que supuestamente fueron todas archivadas. Uno de ellos, que ya no trabaja en el Ayuntamiento de Torremolinos, fue responsable de esta área de 2011 y fue sustituido en el cargo por la otra ahora investigada. En la providencia del titular del juzgado, dictada el pasado viernes y de la que ha tenido conocimiento este periódico, se hacía constar que la decisión de citarlos se produce después de haber recibido contestación por parte del Consistorio al requerimiento que le hizo para que identificara a los responsables de este departamento entre los años 2010 y 2014.

Además, en la misma resolución judicial de hace unos días el juez autorizó al ex regidor de Torremolinos Pedro Fernández Montes, también investigado por el archivo de cerca de medio centenar de denuncias vecinales, el cambio de abogado, lo que implicará probablemente un retraso de su declaración fijada en principio para el próximo 14 de febrero. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil advirtió tras su investigación de los presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente cometidos por el Ayuntamiento en este asunto, ya que de las denuncias presentadas por particulares a diferentes departamentos (Medio Ambiente, Aperturas, Playas y Seguridad Ciudadana) solamente dieron lugar al inicio de expedientes informativas las dirigidas al área de Medio Ambiente aunque finalmente "fueron archivados sin más sanción ni adopción de medidas algunas".

Además, los investigadores destacaron que todas las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en relación a estos expedientes eran "idénticas y se limitaron única y exclusivamente a efectuar mediciones de ruido que en todos los casos concluyeron como favorables por considerar que no se excedían los límites permitidos".