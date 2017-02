Un ofrecimiento muy cofrade

Los usuarios de Asprovélez están preparados para surtir de cirios a la provincia de Málaga donde la tradición cofrade es extensa. En Vélez-Málaga donde están ubicados, en Ronda o Antequera, y como no, en la capital malagueña, existe un amplio mercado para abastecer con el que están ilusionados. Están dispuestos y a la espera de recibir los primeros pedidos para que los cortejos procesionales se iluminen con las velas que salgan de su Taller de Cerería.

"Se nos ocurrió porque buscábamos trabajos que fueran manuales y que fueran asequible para nuestros usuarios. Pensamos en el jabón porque el color y el olor dan mucho juego pero es peligroso por la sosa que hay que utilizar, así que investigando se nos ocurrió que podríamos montar uno de cerería porque además son pocas las empresas que se dedican a ello", explicó el gerente de Asprovélez, Diego Borgel quien según ha investigado, la mayoría de las cofradías de la provincia compran en Osuna, Andújar y Huelva. En Málaga, ya no existe ninguna desde que desapareciera Ojeda. "Lo importante es que son cirios de mayor calidad que las que hasta ahora han utilizado muchas cofradías. Eso se nota en el color, y es porque lleva más cantidad de cera. Además lleva menos parafina con lo que desprende mucho menos humo que mancha tanto las túnicas y capas de penitentes como los rostros de la Vírgenes o mantos en caso de que vayan en la candelería", aseguró Borgel, quien reconoce que aunque "ya van tarde" para esta Semana Santa porque muchas cofradías ya han realizado sus encargos, sí están todavía a tiempo para que las encarguen para los traslados o las porten las promesas.

"El carrusel tiene en torno a 18 velas por tabla, lo que significa que en dos horas podemos hacer entre 140 y 150 velas", calculó el gerente, quien ha contado con la ayuda de un tornero de Vélez - Málaga, Paco Rubio que se ha encargado de fabricar la maquinaria y del monitor Paco Leal que se ha implicado en el aprendizaje de las técnicas. "Las velas ya las tenemos y ahora estamos trabajando la terminación. Tenemos capacidad para hacerlas de cualquier diámetro, altura o color. Incluso gracias al Taller de Serigrafiado podemos ponerles el escudo de cada Hermandad", indicó el gerente, que avanzó que también van a experimentar con una que desprenda olor a incienso. "La ventaja además de la calidad que vamos a ofrecer es que son más baratas. Hemos echado números y estipulamos que las venderemos a 9 euros el kilo cuando las empresas de fuera lo hace entre 11 y 15 kilos", señaló al tiempo que recordó la gran tradición cofrade de la provincia. "Sólo en Vélez tenemos 19 cofradías, por no enumerar las de otras ciudades. Y ya no sólo es apostar por el centro y por el trabajo de esta personas sino también porque es un producto de calidad", insistió el gerente. "Las cofradías tuvieron como origen el fin social, no obstante, nosotros no queremos que nos compren por colaborar con una asociación de discapacitados sino por la calidad que tiene el producto. Ojala todas nos compren en Vélez y en el resto de la provincia", manifestó.

La Asociación de discapacitados intelectuales de Asprovélez ubicado en la capital axárquico cuenta con 80 usuarios de 18 a 70 años, de los que ocho se dedicarán a este taller. Tienen otros también de limpieza de coches, artículos de regalos o carpintería. Muchos otros han puesto en marcha desde que abrieran el centro en 1985, pero ahora tocaba dar un vuelco. "Se están adaptando muy bien al procedimiento que lleva. Es simple pero también tiene complejidad. Consta del proceso de inmersión de la mecha, pero luego hay que controlar la temperatura y la parafina. Hay que derretir poco a poco la cera, sin calentones, sin que se pase o se queme. Son un montón de complementos a tener en cuenta", comentó ilusionado Borgel quien espera recibir las primeras llamadas como preludio de lo que será la Semana Santa de 2018. De momento, la procesión que sacan con Anne Axarquía el Viernes de Dolores será con sus propios cirios y velas. Entre periodos, ya se encargarán de darle juego a la maquinaria con las de colores, olorosas y con formas para el hogar.