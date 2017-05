La oposición de Rincón busca encaje

El municipio de Rincón de la Victoria estaba preparado para un cambio en la Alcaldía en junio de 2017 como así pactaron el PSOE y Ahora Rincón tras las elecciones de 2015. Cada partido la ostentaría por dos años - fórmula que ya habían inventado en 2003 el PP y el PSOE cuando la alternaron y que repitieron en 2007 el PSOE y los independientes del Psirv-. Sin embargo la ruptura del cuatripartito en octubre del pasado año la hacía inviable, ya que los concejales del PA que fueron cesados advirtieron que no apoyarían la investidura de Antonio Moreno (Ahora Rincón) que debía dar el relevo a la socialista Encarnación Anaya. Unas presuntas irregularidades en las contrataciones en la Empresa Mixta de Medio Ambiente (Emmsa) fueron el detonante para dinamitar el gobierno. Los concejales de IU dimitieron al sentirse "engañados" por sus socios de gobierno, quedándose este formado por siete personas: 4 PSOE y 3 Ahora Rincón, formación afín a Podemos. Enfrente tienen a 14 concejales con los que poco tienen o poco queda que compartir.

Ahora, al Partido Popular, principal partido de la oposición y vencedor de las elecciones municipales en 2015 se le abre la posibilidad de interponer una moción de censura y hacerse con el gobierno. La misma que había tenido tras los comicios: pactar con Ciudadanos e incorporar al PA. La dificultad estriba en las relaciones políticas y personales que existen entre el portavoz popular Francisco Salado y el andalucista Gómez Muñoz desde que en 2001 éste siendo alcalde por el PP fuera expulsado del partido y tuviese como sucesor al ahora vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga. "Yo nunca he vetado a nadie. Y si existen temas personales yo los aparto por el bien de mi pueblo", manifestó el portavoz del PA. "En junio de 2015 fue el PP quien no quiso sentarse conmigo, y yo por mi parte quise intentarlo con gente nueva que quería gobernar. Ahora ya sé que son peores. Yo quiero cambiar el gobierno, la decisión es del PP", reaccionó Gómez Muñoz, quien sobre las condiciones de ese futuro pacto sólo tiene claro que "entrará para gobernar". "Si lo hacemos es para tener áreas para gestionar", sentenció el edil andalucista, quien aclaró que "ellos todavía no han tenido ninguna conversación con el PP".

Ciudadanos está abierto a apoyar al PP, pero afirma que seguiría en la oposición

Con quien sí se han sentado a negociar es con Ciudadanos, según han confirmado fuentes de esta formación. En los últimos comicios locales consiguieron tres concejales, pero desde el principio de mandato, el que fuese cabeza de lista, Antonio Pérez, pasó al grupo no adscrito. No sería necesario para que prosperase la moción de censura contra el actual gobierno integrado por PSOE y Ahora Rincón. "Las conversaciones son serias y podrían concluir en un mes", manifestaron fuentes de esta formación y aseguraron que la última palabra la tendrá la dirección nacional. "Tenemos predisposición porque siempre dijimos que apoyaríamos a la lista más votada y de la misma forma, tenemos claro que estaremos en la oposición. No entraremos en el gobierno", explicaron estas mismas fuentes, que recordaron las palabras de la portavoz de Ciudadanos en Rincón de la Victoria, Elena Aguilar.

Por su parte el portavoz del Partido Popular, Francisco Salado, ha rehusado hacer cualquier declaración respecto a la posible moción de censura o negociaciones con Ciudadanos. El Pleno extraordinario del próximo viernes solicitado por el PP podría ser decisivo. Y podría acabar en ese cambio de Alcaldía que los vecinos esperaban para junio de 2017.