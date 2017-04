La oposición de Torrox sigue sin llegar al acuerdo para la moción de censura

La oposición en el Ayuntamiento de Torrox, integrada por PSOE, IU, FCIS y TU descartó ayer interponer una moción de censura al gobierno del Partido Popular. O al menos, de momento, no piensan desbancar al alcalde Óscar Medina (PP) que gobierna en minoría con el único apoyo de sus cinco concejales. En la reunión que mantuvieron ayer decidieron que van a intensificar la labor conjunta de fiscalización al gobierno local. Los cuatro grupos analizaron la situación política del Ayuntamiento y la gestión de Medina desde que accediese a la Alcaldía hace prácticamente dos años. Todos ellos, según explicaron diversos concejales de la oposición, coincidieron en que el actual gobierno "no tiene proyecto de futuro ni una visión de conjunto del municipio". También criticaron "la escasa capacidad de diálogo y consenso" de Medina". Es por ello, que según señalaron, han decidido iniciar una estrategia conjunta de oposición para poner sobre la mesa los asuntos de calado de la política municipal. El viceportavoz del PSOE, Juanma Cortés, consideró que "deben ser muy contundentes en la línea de oposición" tal y como viene marcando hasta la fecha su partido. La Corporación torroxeña está integrada por los seis concejales del PP que gobiernan frente a los once de la oposición. El grupo mayoritario es el PSOE con cinco, seguido de IU con tres, dos los independientes del FCIS y un concejal del TU.