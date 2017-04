La oposición de Torrox negocia propuestas alternativas de gobierno

La oposición en el Ayuntamiento de Torrox integrada por los grupos PSOE, IU, FCIS y el edil del grupo municipal Torrox Unido (TU) se reunieron ayer para buscar acuerdos que puedan desembocar en una moción de censura al Partido Popular. La iniciativa partió del independiente del TU, Álvaro Bazán, quien congregó al resto de formaciones para tratar de elaborar un programa de gobierno que desbanque al actual alcalde Óscar Medina (PP).

"No presentan ninguna iniciativa, ningún proyecto de pueblo, no es capaz de poner sobre la mesa ninguna iniciativa para que se desarrolle en nuestro municipio con el potencial que tiene", argumentó el único concejal que el TU tiene en la Corporación. "Y nuestra preocupación máxima es que no sea capaz de crear empleo y riqueza que es lo que hace falta. Tenemos que conseguir que todo el mundo tenga un trabajo que es lo que dignifica a la persona, y en ese sentido el gobierno no ha sido capaz nada más de contratar en el Ayuntamiento a todo el que puede", manifestó Bazán.

"Hoy comprobamos que nuestro pueblo está dirigido por un gobierno ineficaz, sin proyecto de futuro, populista, manipulador y demagogo. Un gobierno que no gobierna y que vive para la imagen, las redes sociales y el populismo más simplista. Un gobierno que basa su imagen en frases huecas y vacías y en desacreditar a la oposición", expuso el edil de TU. Bazán, consciente de las diferencias históricas que existen entre los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida pidió a sus concejales que acudiesen a la reunión "sin ideas previas ni limitaciones" para poder elaborar un programa común de gobierno. "No podemos imponer condiciones previas porque lo importante es que seamos capaces de encontrar un punto de encuentro, un programa común de mínimos. Luego hablaremos de quienes son las personas más indicadas para llevarlo a cabo. Eso implica que todos seamos muy generosos y si viésemos que hay alguno que tenga que dar un paso al lado, que lo haga. Todos debemos estar dispuesto a ello", incidió el concejal de Torrox Unido.

A este respecto, Bazán se quejó de que "a pesar de ser mayoritaria, no es capaz de frenar las políticas del PP. Peor aún es que nos dedicáramos a hacer la guerra entre nosotros, siguiéndole el juego al PP y poniéndole las cosas fáciles, perjudicando en definitiva al pueblo que debemos representar".