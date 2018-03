La oposición no aprueba las maniobras económicas del alcalde de Torrox

El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), está contra las cuerdas. Tres de los cuatro grupos de la oposición (PSOE, IU y los independientes del TU) no están conformes con su gestión económica y por tanto, no están dispuesto a aceptar sus propuestas en el Pleno. El hecho de estar en minoría con seis concejales le deja poco margen de maniobra, tanto que en tres años no ha conseguido aprobar ningún presupuesto. El regidor se quejaba ayer, tras la última sesión plenaria, que la postura de estos tres grupos "está bloqueando el normal funcionamiento del Consistorio". La moción que elevó al Pleno suponía una modificación y un reconocimiento extrajudicial de deuda de 793.000 euros.

"Un informe avala la legalidad de esta medida a la que el equipo de gobierno recurre ante la falta de un Presupuesto actualizado, frente a las numerosas ocasiones empleadas por el PSOE en el periodo 2011-2015 y favorecidas desde la oposición", alegando que "se trata de facturas que no se pueden abonar de manera normalizada al contar con reparos, entre otros motivos, por estar vinculadas con actividades deportivas y turísticas y no haberse aprobado unas cuentas locales tras la extinción de sendos patronatos, por entender la Intervención que deberían haberse incluido en un Presupuesto actualizado, o simplemente por estar fechadas en el año 2017 y haber sido presentadas en 2018".

El regidor señaló que el no aprobar esta modificación de crédito supone aplazar el pago de facturas a proveedores. "Más de 300.000 euros corresponden a pequeños proveedores locales, colectivos, clubes y asociaciones, siendo facturas por cantidades pequeñas que incluyen desde el pago de flores por la festividad de Nuestra Señora de las Nieves hasta la provisión de sillas a colegios para la celebración de actividades", explicó el regidor quien afeó a PSOE, IU y TU "hacer daño político". Ayer, la otra formación independiente, Fucis, se abstuvo. Medina anuncióque volverá a convocar a las cuatro formaciones municipales para tratar de llegar a un consenso de Presupuesto.