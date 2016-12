La oposición solicita la nulidad de un Pleno extraordinario que ella misma demandó

Los diferentes grupos de la oposición en bloque (IU, CSSP, PSOE y Ciudadanos) han solicitado la nulidad de la convocatoria de Pleno extraordinario que ellos mismos habían solicitado previamente para el 9 de enero después de que se haya fijado como fecha de celebración el próximo 4 de enero. El motivo, según los propios portavoces, radica "en la negativa, por parte del equipo de gobierno del PP, a entregar la documentación sobre los reconocimientos extrajudiciales de crédito y los expedientes judiciales que conciernen a la antigua alcaldesa, Esperanza Oña, y al ex concejal de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Romero, junto al ex jefe de Bomberos". Los ediles consideraron esta documentación "necesaria e imprescindible" para el debate de los diferentes asuntos incluidos dentro de los puntos del orden del día, entre los que se encontraban la solicitud de creación de dos comisiones de investigación: la primera sobre las supuestas irregularidades cometidas en contratos y facturas durante el anterior mandato de Oña (PP), y la segunda sobre el cobro irregular de horas extra por parte del ex jefe de bomberos.

Los portavoces de esas formaciones denunciaron en su escrito que "dicho comportamiento incumple la ley al exigirse por imperativo legal que toda la documentación debe estar a disposición desde la fecha de la convocatoria del Pleno, cosa que no se ha realizado". Ante esta situación, concluyen, será el propio secretario del Ayuntamiento el que deberá convocar el Pleno una vez que el equipo de gobierno facilite la documentación requerida por los diferentes grupos.