El plan de ordenación de la Costa del Sol plantea la liberación de la autopista

El borrador del nuevo Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental plantea que sería recomendable la liberación de la autopista AP7 para posibilitar que la autovía A7 sea un gran bulevar metropolitano. Así lo adelantó ayer el secretario general de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Junta de Andalucía, Rafael Márquez, durante la inauguración de las jornadas Retos del nuevo Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental celebradas ayer en el municipio de Ojén. No obstante, aunque Márquez señaló que el Plan de Ordenación del Territorio no tiene capacidad normativa para liberar el peaje ya que se trata de una competencia estatal, el borrador presentado ayer, dentro de un documento propositivo y aún no definitivo, indica que su apertura al tráfico permitiría "mejorar las comunicaciones de la comarca" durante los próximos años.

De esta manera, la liberación del peaje permitiría transformar la A7 en un gran bulevar reservado para el transporte público que comunicara de una forma más fluida los diferentes municipios costeros. Se pretende así poner solución a las carencias en infraestructuras en el litoral en materia de comunicaciones como la posible llegada de un tren de alta velocidad a Marbella, que según el redactor del plan, Manuel González Fuestegueras, sería más caro que el coste que supondría liberar la autopista, por la que podría circular el tráfico de largo recorrido. Más concretamente, el borrador del plan, que terminará de redactarse durante el primer trimestre de este año, recoge un total de 35 puntos básicos en la A7 para ubicar intercambiadores del transporte público entre Sabinillas y la estación del tren de cercanías de Fuengirola, cuya distancia ronda los 75 kilómetros. De estos, algunos son estratégicos para crear "centralidades turísticas" como Casares Costa o el tramo entre Marbella y Cabopino, entre otros.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, recalcó que el nuevo documento incorpora elementos que redundan en la agilidad normativa de diferentes trámites, la actividad económica y la reordenación del urbanismo. "Uno de los pilares fundamentales tiene que ser la conservación del territorio y que este desarrollo sea sostenible, que por otra parte, son los mismos pilares que tiene la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que el Consejo de Gobierno aprobó inicialmente a finales de año", apuntó. "De alguna manera se trata de redefinir el urbanismo de nuestra tierra para evitar errores del pasado y para que en cualquier caso sea un aliado de un desarrollo económico sostenible como mandan los tiempos, la sensatez y la lógica", agregó.

En este sentido, el titular de Medio Ambiente aseguró que en la Costa del Sol Occidental se dispone de unos recursos territoriales de primer orden "cuya puesta en valor debe ser el objetivo de la planificación territorial, ya que se encuentra ante una localización geográfica privilegiada, un clima excepcional, un importante patrimonio natural y paisajístico y un desarrollo turístico de relevancia internacional", manifestó.

Por último, cuestionado acerca de las diferencias con respecto al antiguo plan, anulado por el Tribunal Supremo en noviembre del año 2015 tras estar vigente más de diez años, Fiscal precisó que con el nuevo documento "se van a subsanar aquellas cuestiones formales que motivaron la decisión judicial, se actualizará y se adaptará a los cambios en el contexto socioeconómico producidos en los últimos diez años". Junto a ello, añadió, "se sentarán las nuevas bases para el desarrollo urbanístico y territorial de la zona, que suma un total de nueve municipios y una población cercana a los 400.000 habitantes".