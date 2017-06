Una 'paellada' reivindicativa en el CIO Mijas

No están dispuestos a quedarse de brazos cruzados después de una larga lucha que nunca parece acabar. Hace apenas una semana que los liquidadores les eximieron de acudir a su puesto de trabajo debido a la falta de seguridad existente en el centro de formación después de que este fuera asaltado durante varias noches seguidas por vándalos y okupas que han causado destrozos en unas instalaciones de más de 40 millones de euros que, aseguran, carecen de póliza de seguro. Ahora, con el objetivo de exigir, de nuevo, el pago de las 33 nóminas adeudadas, los trabajadores del CIO Mijas han organizado para el próximo viernes 9 de junio la elaboración y degustación de una paella reivindicativa. Con este acto, según indican en un comunicado, quieren reclamar esa dignidad "pisoteada por quienes nos deben 33 nóminas desde 2014 y no son capaces de pagarnos aunque el dinero está en el presupuesto de la Junta".

Además, pretenden incidir en que se evite perder su puesto de trabajo, "amenazado por la ley de Presupuestos Generales del Estado ya que prevé cerrarnos el ingreso en el Servicio Andaluz de Empleo, donde ya están nuestros compañeros de los otros consorcios de formación".

Esta paella contará, según precisaron, con el apoyo de "compañeros" de las escuelas de hostelería La Cónsula y La Fonda, así como de Estrellas Michelín que bien podrían colaborar tanto en la elaboración de la misma como con la visualización del evento. "Solo una movilización importante y el apoyo de los profesionales que se han formado en nuestras escuelas, los sindicatos y otras organizaciones pueden hacer que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se concentre en atender la tarea por la que ella sí cobra del presupuesto de Andalucía", sostienen.

Al mismo tiempo, inciden en que "una sentencia firme condena a la Junta como responsable subsidiaria a que nos pague", añadiendo que la "dignidad" de estos trabajadores "es también el futuro de la fuente de actividad económica y trabajo más importante de Andalucía", en referencia al turismo. A este respecto, la administración autonómica ha solicitado recientemente al juzgado que le declare responsable civil subsidiario de forma que le permita el abono de las nóminas atrasadas de todas las sentencias, sean firmes o no. Hasta la fecha, solo uno de los cinco trabajadores públicos cuenta con sentencia firme favorable y aún queda una empleada pendiente de juicio. En este caso concreto, el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García, le ha asegurado que la medida no supondrá ningún agravio particular, pues el objetivo es que todos los trabajadores cobren sus nóminas a la vez.

Desde la Junta de Andalucía ya precisaron que están a la espera de la aprobación del balance final de la liquidación, donde se evaluará el valor de los activos y pasivos. A posteriori, será necesario realizar una auditoría y, una vez aprobado esta última, la presidencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) deberá emitir la resolución aceptando la cesión final de activos y su integración. Un proceso que aún podría prolongarse varios meses más.

El CIO Mijas cesó su actividad en noviembre de 2014 sin saber si reabriría nuevamente. Un año después cerraría sus puertas el hotel Calamijas, valorado con cuatro estrellas, tras una década de actividad. A partir de ahí la situación se ha ido volviendo cada vez más insostenible para los trabajadores que se han visto obligados a acudir cada día a sus puestos de trabajo mientras la falta de seguridad y mantenimiento se han ido apoderando del CIO.