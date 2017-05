Una pasión por la Química que traspasa países

Después de alzarse campeona con la medalla de plata en la fase nacional, la jovenfuengiroleña Elena Sagüés viajará hasta Lima (Perú) para representar a España en las Olimpiadas Iberoamericanas de Química, donde competirá con otros clasificados de más de una veintena de países de habla hispana y Portugal. "Salí muy contenta del examen pero no me esperaba este resultado", comenta esta alumna de segundo de Bachillerato del colegio San Francisco de Asís sobre una prueba que duró más de seis horas: tres horas para el tipo test y otras tres horas para resolver los diferentes problemas planteados. "El examen era muy parecido a lo que habíamos estado practicando y el temario es el mismo que el del instituto solo que ahondando en los detalles y profundizando más en algunos temas", puntualizó.

Su tesón, su esfuerzo y, sobre todo, su pasión por la Química se ven ahora recompensados con esta medalla y la posibilidad de conocer una nueva cultura al otro lado del charco. Aunque el truco está, asegura, en una buena organización. "Durante el año no ha supuesto un esfuerzo que se haya notado mucho porque me ponía un poco cada día, menos para la fase nacional que durante el último mes apretamos un poco más. Pero durante el curso he estado yendo a clases de francés y también tenía tiempo libre por las tardes, no todo ha sido estudiar. Con organizarse se saca tiempo", señala.

Pero durante todo este recorrido no ha estado sola. Su profesor de Química, Fernando Nogales, le ha acompañado en esta andadura que comenzó a principios de curso dedicándo varios recreos a la semana a resolver dudas y a realizar numerosos ejercicios. Pero su trabajo no queda aquí. Una vez finalizados los exámenes de selectividad, ambos comenzarán a preparar el examen para la fase iberoamericana, que supondrá un gran salto de nivel ya que contará también con una prueba práctica, por lo que a lo largo del mes de junio trabajarán en una serie de actividadaes experimentales "para que conozca todas las técnicas básicas de laboratorio, no solo las que le piden en segundo de Bachillerato", comenta Nogales. También les acompañará en la preparación Francisco Sarabia, catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Málaga (UMA), e incluso trabajarán desde los laboratorios de la universidad "porque ellos tienen un material que aquí no tenemos". "Me anima más la parte experimental, aunque todavía no hemos empezado a practicarla", asegura la alumna.Más tarde, del 26 al 5 de julio, viajarán a Madrid donde se entrenará en la Complutense con el resto del equipo olímpico español: los cuatro alumnos que viajarán a Tailandia a representar a España en la fase Internacional, y dos que lo harán en la Iberoamericana. Para Sagüés, la Química es una asignatura esencial "que nos ayuda a conocer cómo estamos formados". Pero a pesar de destacar en esta materia tiene muy claro que quiere estudiar Medicina.