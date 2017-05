Más de 200 personas recorren las calles de Vélez contra una corrida de toros

La plataforma ciudadana Rodea el Ruedo consiguió congregar ayer en Vélez-Málaga a 200 personas que se movilizaron contra la corrida de toros que tendrá lugar en la capital axárquica el próximo sábado 10 de junio. El cartel lo componen Manuel Díaz El Cordobés, Francisco Rivera Paquirri y Manuel Barea El Arqueño.

A las doce del mediodía arrancaba la manifestación desde el parque Jurado Lorca con una pancarta en la que se podía leer No a las corridas de toros. La tortura no es arte ni cultura. También había quien portaba carteles donde pedían la "abolición", los que hacían mención a la "tortura" y los que apelaban a la ciudadanía con un "ponte en su lugar". También se escuchaban consignas en las que aseguraban que "esta corrida la vamos a parar". Tras recorrer varias calles del centro del municipio, la marcha acabó en la plaza de las Carmelitas donde se encuentra el Ayuntamiento. Fue en este punto donde se realizó una "performance" para exigir al equipo de gobierno que cancele el festejo taurino preparado organizado para el segundo sábado de junio.

Para Antonio Godoy, uno de los integrantes de esta plataforma - independientemente de la barbarie que supone para él este tipo de festejos - la corrida programada "tiene todavía menos sentido en municipios como Vélez - Málaga en el que no existe tradición taurina y ni siquiera hay plaza". De hecho, para su celebración se pondrá un coso portátil en el recinto ferial. El que existía en la ciudad desapareció hace 40 años, y la última corrida que hubo fue hace cinco años en una plaza de las mismas características. "No queremos que vuelvan a la Axarquía las corridas de toros. No es normal que en pleno siglo XXI se siga celebrando este tipo de espectáculos, y mucho menos donde ya no queda tradición ninguna", expuso este miembro de la plataforma quien lo definió como "un espectáculo basado exclusivamente en la abnegación, en la tortura y en la muerte pública de un ser vivo".

Por su parte, Mari Carmen Castillo, una de las portavoces de la plataforma, recordó que el Ayuntamiento "aprobó por unanimidad hace tan solo un año en acuerdo plenario declarar Vélez-Málaga ciudad libre de maltrato animal, y parece una broma que apenas un año después nos anuncian que tienen previsto celebrar una corrida de toros".